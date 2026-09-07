La UNED de Elche estrena el grado en Inteligencia Artificial en su 50 aniversario

La UNED de Elche ampliará su oferta académica durante el curso 2026/27 con cinco nuevas titulaciones, entre ellas el grado en Inteligencia Artificial y tres dobles grados, coincidiendo con el año en el que la institución alcanza medio siglo de presencia en la ciudad. Las clases comenzarán el próximo 1 de octubre, mientras que la apertura oficial se celebrará el día 15 de ese mes, a las 19 horas, en el Aula Magna, con la presencia del rector de la UNED, Ricardo Mairal. La incorporación más destacada será el nuevo grado en Inteligencia Artificial, que se suma al grado en Filosofía-Política-Economía y a los dobles grados en Matemáticas y Física, Psicología y Criminología, y Economía y Matemáticas. La ampliación supone un aumento del número de titulaciones que pueden cursarse a través del centro asociado de Elche. Además, las aulas de Elda y Torrevieja impartirán presencialmente el primer curso del grado en Psicología.

Cinco nuevas titulaciones

La programación académica refuerza así tanto los estudios relacionados con las nuevas tecnologías como las combinaciones de titulaciones de distintas ramas de conocimiento. El grado de Inteligencia Artificial se incorpora por primera vez a la oferta junto con Filosofía-Política-Economía, mientras que los tres nuevos dobles grados permiten simultanear Matemáticas y Física, Psicología y Criminología, y Economía y Matemáticas.

La UNED de Elche celebra su 50 aniversario en el Gran Teatro / Áxel Álvarez

El nuevo curso comenzará académicamente el 1 de octubre, aunque habrá que esperar dos semanas para su inauguración institucional. El acto está programado para el jueves 15 de octubre a las 19 horas y tendrá una significación especial al coincidir con el 50 aniversario de la implantación de la UNED en Elche. Mairal presidirá la ceremonia acompañado por el alcalde de Elche y presidente del Consorcio universitario de la UNED, Pablo Ruz; la concejala de Educación, María Bonmatí; el diputado provincial Juan de Dios Navarro; el director de la UNED en Elche, Francisco Escudero, y el secretario de la institución académica, Rafael Valdivieso.

La apertura tendrá también un componente de reconocimiento al alumnado que ha completado sus estudios. Durante la sesión se hará entrega de los diplomas acreditativos a los recién titulados que finalizaron sus respectivas carreras, además de dar oficialidad al comienzo del curso 2026/27.

La lección inaugural llevará por título “Periodismo, comunicación y responsabilidad” y será impartida por el periodista de RTVE y actual director de Comunicación de la Fiscalía General del Estado, Antonio Parreño. Parreño es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, donde cursó sus estudios con el último año en La Sorbona de París. También es licenciado en Derecho por la UNED y cuenta con un Máster en Radio de RNE.

Su trayectoria profesional ha estado vinculada durante buena parte de su carrera a los servicios informativos de Televisión Española. Como enviado especial del Área de Internacional trabajó en diferentes puntos del mundo, entre ellos el Magreb, Estados Unidos, Oriente Próximo y África Subsahariana, además de otros destinos.

En abril de 2010 recibió el premio Rey de España de Periodismo, en la categoría de televisión, por el reportaje “Ellacuría, crimen sin castigo”, grabado en El Salvador para el programa En portada. Posteriormente ejerció como editor adjunto del Telediario 1, donde coordinó las áreas de Sociedad e Internacional, antes de asumir su actual responsabilidad al frente de la comunicación de la Fiscalía General del Estado.

La apertura de curso a finales del año pasado que se celebró en la UNED / Áxel Álvarez

Congreso sobre la Generación del 27

La actividad de la UNED durante este curso irá más allá de las titulaciones regladas. Dentro de su programa de extensión universitaria continuarán las actuaciones del Coro y de la Orquesta de Cámara de la institución, iniciativas que cuentan con el apoyo de la Diputación de Alicante.

A esta programación se incorporará en noviembre un congreso internacional dedicado a los escritores de la Generación del 27. El encuentro se desarrollará los días 19 y 20 y repartirá su programación entre el Aula Magna de la UNED de Elche y el Palacio de la Música de Torrevieja. El congreso tendrá además continuidad más allá de este curso. La cita está concebida como preámbulo de las actividades de homenaje previstas para 2027, cuando se cumplirá el centenario de la Generación del 27, considerada la generación de plata de la literatura española.

La celebración de estas actividades coincidirá con un curso especialmente simbólico para el centro ilicitano. La UNED se implantó en Elche durante el verano de 1976, por lo que la institución alcanza ahora cinco décadas de actividad universitaria ininterrumpida en el municipio.

El director del centro asociado de la UNED en Elche, Francisco Escudero, junto con la edil de Educación María Bonmatí / INFORMACIÓN

Medio siglo en Elche

La institución reivindica su condición de universidad pionera en la ciudad. Su llegada en 1976 abrió una vía de acceso a los estudios superiores especialmente dirigida a quienes necesitaban compatibilizar su formación con el empleo y otras responsabilidades personales.

Durante estos 50 años han pasado por sus aulas miles de trabajadores, hombres y mujeres que, según destaca la propia universidad, difícilmente habrían podido acceder por otras vías a la educación superior y posteriormente a profesiones cualificadas. La flexibilidad de su modelo docente ha sido uno de los elementos centrales de su desarrollo.

La UNED sostiene que esta vocación social le ha permitido adaptar su proyecto educativo a las circunstancias de los estudiantes con independencia de su edad, sexo, condición social, situación laboral u obligaciones familiares. Este modelo está detrás de su consideración como la denominada Universidad Social en España.

El centro de Elche forma parte actualmente de una estructura universitaria que alcanza los 160.000 alumnos en España y que la institución define como el mayor campus de Europa. La red está integrada por 62 centros asociados repartidos por el territorio nacional. A ellos se añaden otros 24 centros de la UNED en el extranjero, distribuidos entre América, Europa y África, que extienden su modelo de enseñanza más allá de España.