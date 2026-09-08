El Mercado de Plaza Barcelona en Elche tendrá puestos a la carta para facilitar el regreso del máximo de comerciantes

El rediseño del mercado de la Plaza Barcelona en Elche comienza a tomar forma con adaptaciones para incentivar que el máximo de los placeros que tuvieron que abandonar por la remodelación regresen después de casi un año en obras. Y es que los nuevos puestos no tendrán unas dimensiones estándar, sino que se están compartimentando con diferentes tamaños para ajustarse a las necesidades de cada actividad después de las "numerosas reuniones" entre los arquitectos y los vendedores antes de comenzar las obras, como aseguró este martes Pepe Amorós, arquitecto responsable, tras una visita del bipartito de PP y Vox a la zona.

Desde que empezaron las actuaciones en junio el equipo de gobierno ha venido repitiendo que los concesionarios que se tuvieron que marchar por los trabajos tendrán prioridad para acceder al futuro nuevo espacio, de ahí que se hayan escuchado todas sus peticiones antes de iniciar la rehabilitación. Ahora bien, está por determinar qué ventaja tendrán quienes ya montaban en el mercado para aspirar al puesto en comparación con el resto que se presente a la licitación, en vista de que las concesiones llevan años caducadas. Ante esta tesitura, el Ayuntamiento estudia una fórmula jurídica para que los comerciantes que ya desarrollaban su actividad en estos mercados y quieran regresar puedan contar con algún tipo de preferencia dentro de los límites legales frente a nuevos aspirantes.

La fachada del Mercado de la Plaza de Barcelona permanece a expensas de la demolición. / Áxel Álvarez

Encuesta

Antes de iniciar la reforma, el Ayuntamiento realizó una pequeña encuesta entre la docena de placeros que continuaban desarrollando su actividad y, según expuso la concejala de Mercados, Loli Serna, la mayoría trasladó su voluntad de regresar cuando finalicen los trabajos. No obstante, algunos condicionan la decisión final a sus circunstancias personales ya que hay alguno que se jubilará apenas meses después de que supuestamente terminen las obras. Desde Mercados sostienen que comerciantes de Plaza Barcelona se han interesado por la posibilidad de optar también a puestos en el renovado mercado de Plaza Madrid. En vista del interés por retomar la actividad en el lugar por la estabilidad de contar con una concesión por 30 años, el máximo legal, el Ejecutivo local confirmó que antes de acabar el año le presentarán el borrador a los representantes de los comerciantes, de modo que pueda trabajarse con ellos antes de que concluya la actuación.

Reglamento

Cuestión aparte es la renovación del Reglamento de Mercados, que data de los años noventa y que el bipartito considera completamente desfasado. Hasta el punto que las sanciones recogidas siguen expresadas en pesetas, como reconoció la edil del área.

Desde el Ejecutivo local apuntaron a que la actualización de la normativa llegará cuando concluyan las reformas y se establezcan las nuevas concesiones de Plaza Barcelona, Plaza Madrid y Mercado Central para redactar una normativa común a los tres mercados municipales.

Comparticiones

En estos momentos el zoco comercial ha quedado despejado en el interior, sin rastro de lo que fueron los antiguos puntos de venta y ahora se están empezando a levantar las comparticiones como paso previo a la demolición de fachada con tal de mejorar la estética y emplear un revestimiento que haga que penetre menos el calor, todo con tal de dejar atrás los azulejos de la década de los noventa como ha ocurrido en el Mercado de Plaza de Madrid. Esa actuación llegará próximamente.

Uno de los principales cambios será la concentración de toda la actividad comercial en una única planta. Hasta ahora los puestos se repartían entre los dos niveles del edificio, un modelo que los propios placeros consideraban poco funcional ante las dificultades para completar comercialmente ambas plantas.

Tras consensuar la solución con ellos, todos los establecimientos se agruparán en la planta baja. La planta superior quedará liberada para instalar dependencias municipales, aunque todavía no se ha decidido definitivamente qué servicios se trasladarán. La edil de Mercados expresó que se están barajando opciones, como que su propia concejalía encuentre en este emplazamiento su lugar, aunque el propio alcalde, Pablo Ruz, no quiso anticipar por ahora más detalles, y se limitó a defender que la combinación entre mercado y administración permitirá aumentar el movimiento diario de personas en el inmueble y reforzar la presencia municipal en el barrio.

“Es fundamental traer el Ayuntamiento a Carrús”, afirmó el alcalde, que señaló el impacto económico que puede generar la llegada de oficinas públicas sobre los propios negocios del mercado y su entorno.

Estado de las obras en el interior del Mercado de la Plaza de Barcelona en Carrús. / Áxel Álvarez

El edil de Promoción Económica, Samuel Ruiz, incidió igualmente en esta idea al considerar que la combinación de ambos usos garantizará “más flujo de gente” y contribuirá a dinamizar el comercio de la zona.

Entre un 20% y un 25% ejecutado

Ambos mercados de Carrús tienen entre el 20% y el 25% de ejecución de obra certificada, según detalló el concejal responsable de Espacios Públicos, Claudio Guilabert. El Ayuntamiento considera que este porcentaje, que podría parecer bajo, se debe a que el ritmo previsto en las primeras etapas es más lento porque los trabajos se concentran en demoliciones y comprobaciones del estado de pilares y otros elementos estructurales. Por el momento, el Consistorio asegura que se mantiene el plazo de ejecución de diez meses con la vista en que para la próxima primavera puedan estar rehabilitadas ambas instalaciones, sobre las que no se ha actuado en tres décadas, y que se han sometido a una inyección de 4,4 millones de euros.