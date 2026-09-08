La UMH de Elche lleva el tratamiento de los trastornos alimentarios a la mesa familiar

Una comida cotidiana puede convertirse en uno de los momentos más difíciles para una persona con un trastorno de la conducta alimentaria (TCA) y también para quienes conviven con ella. Los tiempos, las pautas alimentarias, la comunicación entre familiares o la manera de reaccionar ante determinadas situaciones adquieren una importancia especial durante el tratamiento de problemas como la anorexia o la bulimia. Sin embargo, parte de esas dinámicas pueden pasar inadvertidas dentro de una consulta. Con el objetivo de llevar la terapia hasta un escenario mucho más parecido al que posteriormente encontrarán los pacientes en sus hogares, el Centro CREA de Elche ha puesto en marcha un programa que reúne a pacientes, familiares y profesionales alrededor de una misma mesa.

La iniciativa, denominada De CREA a Casa, busca recrear las comidas familiares en el propio comedor del centro para que los especialistas puedan observar directamente qué ocurre en ellas, identificar las dificultades y trabajar con pacientes y familias sobre situaciones reales. El programa ha sido impulsado por Centro CREA, spin-off del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche (PCUMH), y combina sesiones de psicoeducación con encuentros prácticos en el comedor.

CREA cuenta con centro de día con un comedor terapéutico, donde comen varias veces al día, y salas de relajación, y sobre estas líneas, una charla en un instituto. | ANTONIO AMORÓS / Rubén Míguez

De la consulta a una comida real

La principal diferencia respecto a una intervención desarrollada exclusivamente en consulta está precisamente en la posibilidad de observar las dinámicas mientras se producen. Pacientes y familiares participan juntos en las sesiones prácticas y cuentan durante todo el proceso con el acompañamiento de los profesionales de CREA. El comedor se convierte así en un espacio intermedio entre la consulta y la casa, donde pueden reproducirse circunstancias similares a las que después tendrán que afrontar las familias por sí mismas.

Durante estas comidas, los profesionales observan cómo interactúan los participantes, detectan posibles dificultades y proporcionan herramientas para modificarlas. Posteriormente ofrecen feedback tanto al paciente como a sus familiares con el propósito de que los cambios ensayados puedan trasladarse al domicilio y mantenerse fuera del entorno terapéutico.

El planteamiento parte de una dificultad habitual en el abordaje de los TCA. Una consulta permite trabajar numerosos aspectos del tratamiento, pero no siempre muestra con precisión qué sucede cuando llega la hora de comer en casa. Las pautas alimentarias, los tiempos o la comunicación pueden generar situaciones que únicamente se hacen visibles cuando la familia se enfrenta a una comida real. De ahí que el nuevo programa pretenda trabajar de forma práctica y controlada sobre esos momentos.

No se trata, por tanto, únicamente de indicar qué alimentos deben tomarse o de trasladar una serie de recomendaciones nutricionales. De CREA a Casa pretende observar qué sucede mientras se come y cómo responde cada integrante de la familia para intervenir sobre esas circunstancias. El propósito final es acompañar a los familiares en la adquisición de estrategias que después puedan utilizar por sí mismos.

El director de Centro CREA, Héctor Hernández, explica que “la idea principal que pretendemos transmitir con la iniciativa «De CREA a Casa» es que esta busca acercar el tratamiento a la realidad cotidiana de las familias.” El procedimiento, añade, se sustenta precisamente en observar, trabajar y entrenar las dinámicas que aparecen durante las comidas para facilitar posteriormente que las herramientas adquiridas puedan utilizarse en el hogar.

Los problemas de conducta alimentaria son cada vez más frecuentes y empiezan en una edad temprana, en la adolescencia. | JUANI RUZ / JUANI RUZ

La familia como parte del tratamiento

La incorporación de los familiares constituye, de hecho, uno de los elementos centrales del programa. El objetivo es que no reciban únicamente instrucciones externas sobre cómo deben actuar, sino que puedan entrenar esas respuestas junto al paciente y con profesionales presentes para detectar dificultades y orientar los cambios.

El programa se basa en los principios del Family Based Treatment (FBT), un modelo con eficacia empírica en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria durante la adolescencia. CREA incorpora este enfoque como una herramienta más dentro del abordaje multidisciplinar de los TCA que desarrolla en sus instalaciones, con la particularidad de introducir de forma estructurada el entrenamiento práctico de las familias durante las comidas.

De esta manera, las sesiones de psicoeducación aportan conocimientos y herramientas a pacientes y familiares, mientras que las prácticas permiten comprobar cómo se aplican cuando se encuentran ante una situación concreta. La intervención busca reducir así la distancia que puede existir entre comprender una recomendación durante una sesión terapéutica y ser capaz de llevarla a la práctica posteriormente en casa.

El entorno familiar adquiere especial relevancia porque es allí donde se desarrolla buena parte de la vida cotidiana del paciente. Una vez terminada una sesión o una jornada en el centro, las familias vuelven a encontrarse con desayunos, comidas y cenas en los que pueden surgir dificultades. El planteamiento de De CREA a Casa consiste precisamente en anticipar y entrenar esas situaciones en un espacio controlado antes de que tengan que afrontarse sin la presencia directa del equipo terapéutico.

La observación permite además trabajar sobre circunstancias concretas que quizá resultarían difíciles de explicar posteriormente de memoria. Los profesionales pueden comprobar directamente cómo se desarrolla la comida, identificar aquellos aspectos que requieren intervención y ofrecer a la familia herramientas adaptadas a lo que acaba de suceder. El aprendizaje no queda así limitado a una explicación teórica, sino que se vincula a una experiencia práctica.

Una spin-off nacida en la UMH

Centro CREA desarrolla esta iniciativa desde su condición de centro de día asistencial especializado en trastornos de la conducta alimentaria, donde ofrece tratamiento integral a personas afectadas por estos problemas. La compañía está promovida por las investigadoras y profesoras de la Universidad Miguel Hernández Yolanda Quiles y María José Quiles.

Su origen se encuentra también en el ecosistema emprendedor de la institución académica ilicitana. El proyecto que posteriormente daría lugar a Centro CREA fue uno de los ganadores de la primera edición del programa Maratón UMH, impulsado para favorecer la creación y desarrollo de iniciativas empresariales.