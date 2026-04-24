Las 31 candidatas infantiles a reina de las fiestas de Elche enfilan la elección desde Cartagena
Una lúdica jornada de convivencia se completará este domingo con dinámicas de grupo para que el jurado pueda ir armando su veredicto final de cara a la gala del 6 de junio
Una semana después de que las aspirantes a Reina Mayor de las fiestas de Elche se sometieran a diferentes pruebas en las convivencias en Murcia, este domingo las 31 candidatas infantiles harán lo propio con una jornada que seguirá en la región vecina, pero esta vez en Cartagena, y que promete ser emotiva y ciertamente determinante en el camino a la elección el próximo 6 de junio en la Rotonda del Parque Municipal.
Esta vez la delegación sólo se desplazará para un día, a diferencia de las festeras mayores que sí que pasaron tres días fuera, lo que motivó que el Ayuntamiento contratase por 20.000 euros un paquete de alojamiento y manutención gestionado por una agencia de viajes.
En esta ocasión, las infantiles viajarán el mismo domingo a 100 kilómetros de distancia para descubrir la singular arquitectura colonial y las calles empedradas de la ciudad murciana. Allí serán recibidas para un almuerzo, y después se iniciará una jornada de convivencia en un parque de hinchables. Tras la comida todas ellas participarán en diferentes dinámicas de grupo en las que los miembros del jurado podrán conocer más de cerca cómo se desenvuelven.
Jurado
El jurado estará presidido por la edil de Educación, María Bonmatí, que estará acompañada por la supervisora de Enfermería de Pediatría del Hospital General Universitario de Elche, Elena Mendiola; la fiscal de menores en la Fiscalía Provincia de Alicante, M. José Peral; la directora del CEIP Luis Vives, M. Asunción Valero y la psicóloga María Esclapez. Si bien, también acudirá al encuentro la edil de Festejos, Inma Mora acompañada por los presidentes de la Gestora de Festejos Populares, Fernando Jaén y de la Unió de Festers del Camp d’Elx, Andrés Coves.
En esta convivencia también estarán presentes la Reina Infantil de las Fiestas de Elche 2025, Carla García Irles junto a las Damas Patricia Martínez Guilabert y Julia Ortiz Arias.
Desfile de gala
El siguiente gran encuentro será el próximo 8 de mayo en Traspalacio, donde tendrá lugar el desfile de gala, todo para calentar motores de cara a la elección, aunque no será hasta el próximo 27 de junio cuando las afortunadas se proclamarán como reinas y damas desde la Plaça de Baix.
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