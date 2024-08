«El 75 aniversario del dogma es la herramienta perfecta para promocionar el Misteri»

Estas son sus segundas fiestas como alcalde de Elche ¿se adaptan a la idea de su gobierno?

Es un honor inmenso y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad. Hemos hecho un programa para todas las edades y gustos. Y sobre todo con mucho cariño. Hemos mejorado la iluminación, las actuaciones, tenemos una barraca light para los más jóvenes, la alborada más potente de la historia y un dispositivo de seguridad muy amplio y preparado para tener unos días tranquilos y de disfrute.

¿El Misteri es el epicentro de las fiestas?

Por supuesto, aquí el protagonismo lo tiene el pueblo de Elche y la Mare de Déu. Tenemos que seguir mostrando y promocionando nuestra Festa. Acabamos de aprobar en pleno que 2025 sea año jubilar por el 75 aniversario del dogma de la Asunción. Y creo que es la oportunidad perfecta para seguir poniendo a Elche y al Misteri en el mapa. Tenemos preparadas exposiciones internacionales, muchas sorpresas que creo que van a encantar a ilicitanos y visitantes.

Es una maravilla y casi un milagro la conservación del Misteri todos estos siglos. La Festa de la que usted forma parte.

El milagro de mantener el Misteri d’Elx es gracias al pueblo de Elche y la grandeza de La Festa es que es una tradición imperecedera, ese es el concepto de la tradición, lo que permanece, al menos sin cambios fundamentales. La belleza de la Festa radica en su inmutabilidad. Por mis vínculos personales con el Misteri, la Festa es lo que más ilusión me hace, sobre todo el 15 de agosto, el momento de la Coronación, que me trae recuerdos de las personas que ya no están. Al final la Festa es un canto a la esperanza. Para mí, formar parte del Misteri y poder actuar como agente organizador de las celebraciones es un honor y un orgullo.

¿Cuál es su parte favorita de las fiestas?

El Misteri, por supuesto, y la Nit de l’Albà, pero lo mejor de todo es ver y compartir la alegría de la gente. Desde nuestras Reinas y Damas, Moros y Cristianos y todos los entes festeros. Los Pobladores que han alcanzado un gran nivel de actividades y como no, los moros y cristianos que siguen poniendo la magia y el color a las fiestas. Las mascletás, los racós y nuestros días más especiales con la Roà y la procesión de la Virgen el día 15.

¿Este año se espera una alborada muy especial?

Hemos trabajado mucho por mejorarla y creemos que va a ser así. Para empezar adelantamos la cohetà a las 23.20 h y pasamos de 41 mil cohetes a 60 mil. Además, Ferrández, la pirotecnia encargada ha redistribuido puntos y reforzado el color y el sonido. Son más de 300 palmeras. 2,6 toneladas de pólvora para una noche mágica, que finalizará como siempre con la palmera de la Virgen, el elemento pirotécnico más grande de Europa.

La batalla de las flores también va a ser especial…

Sí, y con flores ilicitanas. Hemos recuperado una tradición de hace 40 años y que consiste en dar vida y uso a los huertos tradicionales. Hemos plantado tagetes para la batalla y los sumaremos a los que ha adquirido la gestora para una tarde muy bonita con más de 50 mil flores.

Desde el punto de vista turístico y de llegada de visitantes con motivo de las fiestas, ¿qué cifras prevén para este año?

Teniendo en cuenta que el año pasado la cifra fue de récord, creemos que este año estaremos por encima de 2023. Ya está listo todo el despliegue de medios, operarios, policía, instaladores, etc. Está todo bastante perfilado y atado. Hemos vuelto a los 7 días originarios de las fiestas de Elche, con un fin de semana por en medio, pero creo que vamos a superar la gran afluencia del pasado año.

¿Qué mensaje daría a los ilicitanos e ilicitanas para estas fiestas?

Que sean muy felices. Las fiestas son un momento de encuentro y de hacer ciudad. Que podamos coronar a la Virgen el día 15 por la noche con la enorme satisfacción de haber cumplidos todos con nuestro deber. Que seamos como siempre, hospitalarios y acogedores, que aprovechemos para estar con la familia y los amigos, y que seamos responsables.