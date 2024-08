L’any 1964 l’insigne escriptor i estudiós Umberto Eco publicava l’assaig Apocalittici e integrati en el qual analitzava les reaccions que provocava l’esclat de la cultura i els mitjans de masses. Resumidament, deia, amb molta perspicàcia, que hi havia, d’una banda, els que creien que aquesta popularització duria a la fi de l’art com l’havíem entés fins aquell moment (els apocalíptics) i, d’una altra, els que consideraven que la nova situació permetia un accés més ampli –democràtic, si volem– a fets i esdeveniments culturals que d’altra manera només podien gaudir uns pocs (els integrats). Aquesta distinció que feia Eco entre apocalíptics i integrats ha esdevingut amb el pas dels anys una metàfora interpretativa brillant davant dels posicionaments que genera la novetat. Recorde, ara amb un somriure, com, quan Luis Gimeno i jo presentàrem el web lafesta.com en 1999, molta gent relacionada amb el Misteri d’Elx veia amb suspicàcia i també un cert temor una cosa que hui en dia haguera passat pràcticament desapercebuda.

El canvi social, cultural i, en definitiva, històric és viscut amb tensió especialment quan s’enfronta als costums, les tradicions i les festes, a tot allò que hem heretat dels nostres avantpassats i que forma part de la nostra identitat individual i comunitària. O almenys així es percep des de diversos sectors que veuen amb preocupació la desaparició de fets que donen sentit a les nostres vivències i a la manera com ens relacionem amb el nostre entorn més proper. De tota manera, prenent com a base l’anàlisi d’Eco, potser ens trobem davant d’una concepció apocalíptica d’una realitat que, vulguem o no, és canviant i amb marcs que no podem defugir fàcilment.

La tradició com un fet en perill de desaparició, una idea que trobem constantment ací i allà, és una realitat? Tenint en compte que la globalització ha suposat, en contraposició, un despertar notable de tradicions i festivitats oblidades o creades ex professo (a l’estat espanyol especialment a partir de la transició, que derogava moltes de les prohibicions i interpretacions franquistes), potser l’amenaça no és tan greu com sembla a primera vista. D’altra banda, aquest concepte –el de tradició– cal agafar-lo amb pinces perquè, a vegades (més de les que pensem) esdevé un parany, en el sentit d’invenció que ha estudiat i divulgat Hobsbawm (The invention of tradition, 1983), entre d’altres, ja que moltes de les coses que considerem originàries no ho són tant com creiem i provenen de reformulacions històriques que tenen a veure amb canvis socioculturals o econòmics que afecten celebracions vives. Això no invalida el que considerem tradició ni justifica que es puga modificar acríticament, sinó que coses que pensem inamovibles no ho han sigut en la història de celebracions antigues com el Misteri d’Elx. La permanència en les tradicions és un prejudici que naix d’una mirada des del present cap al passat.

La Festa no és una celebració que es puga restaurar, no podem destriar tan fàcilment què és realment antic i què no, és un palimpsest reescrit contínuament i la visió que tenim hui dia es crea, sobretot, a partir de l’any 1924, ara fa cent anys, en un procés de recuperació que, amb el temps, veiem que estigué mediatitzat per creences d’aquella època. Podem recuperar ara els llibrets dels cantors? El mestre de capella vestit de carrer? O encara més, podem recobrar els cantors professionals? En la història de la representació hi ha hagut més anys de professionals que d’amateurs, però ara ningú s’atreviria a plantejar-ne la recuperació, per molt històric que siga (la majoria de gent pensa que una capella formada per aficionats és un fet, fins i tot, originari).

I això ocorre perquè damunt de la Festa, com també en altres tradicions i festes, operen imaginaris que tenen a veure amb el temps en què es desenvolupa i se celebra i, per això, està viva. Soc conscient que dir açò és per a certs sectors una unpopular opinion perquè sembla que, com que està viva, ha de canviar; però és que, inexorablement, canvia, perquè està viva, contra això poc podem fer, ja que quan no canvie, aleshores, ja serà un quadre penjat en una sala.

El món d’ara no és el de fa cinquanta, cent o dos-cents anys i hem de ser-ne conscients perquè, en l’afany de preservar, també hi ha el perill d’acabar fossilitzant un esdeveniment viu. En aquesta època a les festes –i, per tant, al Misteri d’Elx també– se’ls exigeix estar compromeses amb creences, sentiments, imaginaris i idees que formen part essencial de la societat actual, com ara els drets humans en general, però també tenir en compte els grups minoritzats i les persones amb discapacitat o assegurar la intimitat i les cures dels menors. I no fer-ho, menysprear aquest conjunt de valors que s’estan construint en el món que vivim, posa en perill la continuïtat d’una festa, com bé indica Ariño quan parla de festivitats valencianes contemporànies. El “sempre s’ha fet així” pot ser un amenaça perquè, si una tradició no apel·la a la seua realitat d’alguna manera, acaba desapareixent. I això no significa introduir canvis o transformar-la fins al punt de no reconéixer-la: moltes vegades es tracta de reinterpretar-la i resignificar-la.

En definitiva, si volem que el Misteri d’Elx continue sent la festa del poble d’Elx, que és l’emergència més gran a què s’està enfrontant ara mateix, ha d’interpel·lar a la gent de hui, no a la de fa dues o tres generacions. Evidentment, la història –i el seu estudi– ha d’ajudar a no malbaratar la nostra herència, a saber destriar el gra de la palla, per descomptat, però no es pot convertir en una eina que acabe fossilitzant la festivitat. Realment, no ha sigut aquest el tarannà d’una representació que s’ha anat resignificant amb el pas del temps i sumant sentits emocionals i interpretatius. No obstant això, es troba en un moment en què la connexió amb la comunitat que l’ha celebrada tradicionalment s’està trencant i com més va més està reduint-se el seu cercle. Conformar-se amb açò no pot ser una opció. Resistir per temor a obrir-nos no pot ser una opció. Considerar que tot està bé així com està no pot ser una opció. Mantindre una posició apocalíptica no pot ser una opció.