Una cantera de voces angelicales

Es finales del mes de julio y, en el corazón de Elche, una tradición centenaria vuelve a cobrar vida. Como cada año, las voces angelicales de los miembros de la Escolanía del Misteri d’Elx, formada por 40 niños, se preparan para las representaciones de este mes de agosto, ultimando y puliendo todo el trabajo del año.

Francisco Javier Gonzálvez, mestre de Capella y quien durante años ha trabajado directamente con la Escolanía al ser su responsable, no puede ocultar su satisfacción al hablar del momento actual de la Escolanía del Misteri d’Elx. «Estamos en un buen momento tanto en calidad como en cantidad». «Para representar el Misteri, necesitamos 32 niños, y ahora, con 40 voces, cumplimos este mínimo sin problemas», destaca, al tiempo que recuerda que la cifra alcanzada es un récord. Algo que cobra más importancia después de que el número de escolanos se redujera a 25 durante la pandemia.

Estos 40 niños son los protagonistas de unos ensayos que se intensifican en las semanas previas a la representación, trasladándose desde la Casa de la Festa a la Basílica de Santa María. Es allí donde las jóvenes voces se funden con la arquitectura secular, creando una atmósfera única que transporta a los turistas que entran en la Basílica a una época y unas tradiciones desconocidas para ellos.

Los niños de la Escolanía durante un ensayo en julio en la Casa de La Festa. / Áxel Álvarez

Los protagonistas

Entre los protagonistas de este año se encuentra Álvaro García Pomares, de 12 años, quien asumirá el papel del Ángel. Con la experiencia de haber participado en El Cortejo, El Araceli y la Coronación en años anteriores, Álvaro se enfrenta a un nuevo reto con una mezcla de emoción y respeto. «El Ángel tiene una gran responsabilidad, ya que aparece solo en la representación», señala, aunque se muestra tranquilo gracias al apoyo de sus compañeros. Algunos de quienes ya han protagonizado este papel, le han asegurado que «no es tan difícil como parece», apunta.

La conexión de Álvaro con el Misteri es profunda. «Lo veo desde que era muy pequeño», recuerda. Y, aunque no planea dedicarse profesionalmente a la música, su deseo de formar parte de la Capella en el futuro refleja la impronta que deja el Misteri d’Elx en los jóvenes participantes a lo largo de su vida.

Álvaro García Pomares, 12 años. / Áxel Álvarez

Juanfran Ródenas Salazar, de 15 años, es otro de los participantes. Es, además, uno de los veteranos de la Escolanía. Este año participará en la Coronación, el Araceli y como María, papeles que afronta con la madurez que le otorgan sus años de experiencia. Para Juanfran, la Coronación es el acto más especial: «Es el más bonito, porque es el más largo y además en él te sientes seguro».

Con la mirada puesta en el futuro, Juanfran se prepara para su transición al Coro Juvenil, un paso que describe con una mezcla de nostalgia e ilusión. «Esto es algo que me da pena porque los próximos años serán los últimos en los que pueda representar papeles, pero también me llena de ilusión y me anima a seguir», opina.

Su pasión por la música le ha llevado a considerar una carrera profesional como cantante y prevé estudiar en el Conservatorio. Sobre el Misteri, considera que «es todo un sentimiento, que espero todos los años con emoción», a lo que añade que «cada vez que lo veo quiero volver a verlo nuevamente».

Juanfran Ródenas Salazar, 15 años / Áxel Álvarez

Marcos Hernández Rodríguez, de 13 años, ingresó en la Escolanía en 2020, en plena pandemia. Recuerda su primera actuación en el Araceli: «Me quedé flipando», asegura. Este año, asumirá el papel de María Muda en El Cortejo, una responsabilidad que, al igual que el resto de sus compañeros, afronta con entusiasmo.

Su llegada a La Festa estuvo impulsada por su tía. «Me gustaba mucho cantar y mi tía sugirió que entrara en la Escolanía», relata, a la vez que recuerda su incertidumbre los primeros días. «Al principio no estaba seguro de que me fueran a coger, pero al final sí lo hicieron y me quedé». Al igual que Juanfran Ródenas, a Marcos también le gustaría estudiar música y ser miembro de la Capella. Incluso, en un futuro aún más lejano, ser Mestre de Capella, afirma mientras sonríe.

Marcos Hernández Rodríguez, 13 años. / Áxel Álvarez

Por su parte, Enrique Vilella, también de 13 años, lleva tres años participando en la representación. Este año, sus papeles en el Araceli y en la Coronación le llenan de especial ilusión: «El que más me gusta interpretar es el papel en el Araceli porque es el más largo, el que más se disfruta y llevas a la Virgen», explica. Sin embargo, el momento que más le emociona es la Coronación. En cuanto a su entrada en el Misteri, esta le viene de familia, ya que su padre es Alberto Vilella, delegado de cantores de la Capella.

La preparación para las representaciones de agosto genera una mezcla de nervios y anticipación entre estos jóvenes cantores. «Esperamos que este año salga todo bien, como siempre», afirma Enrique, reflejando el sentimiento general de responsabilidad y compromiso que comparten todos los miembros de la Escolanía.

Enrique Vilella, 13 años. / Áxel Álvarez

El impacto del Misteri d’Elx en estos jóvenes va más allá de la representación anual. Para todos, esta experiencia despierta un interés por seguir vinculados a la música y al Misteri en su vida adulta, ya sea profesionalmente o como miembros de la Capella.

A lo largo de generaciones, la Escolanía del Misteri d’Elx se ha configurado como una escuela de vida, un espacio donde se crean amistades, se cultiva el talento y se preserva un legado cultural. Cada ensayo y cada representación es un paso más en la formación de estos jóvenes, no solo como artistas, sino como individuos conscientes del patrimonio histórico y cultural de Elche.

Mientras la Basílica de Santa María se prepara para acoger una vez más este drama, las voces de la Escolanía se afinan para emocionar a los espectadores y mantener viva una tradición que es mucho más que un espectáculo: es la esencia misma de Elche, transmitida de generación en generación a través de la música y la devoción. Con cada nota que estos jóvenes cantores elevan hacia las bóvedas de la Basílica, el Misteri d’Elx renueva su promesa de eternidad en el corazón de la cultura ilicitana.