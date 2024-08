«La mejor música del Misteri es cuando la gente grita ‘¡Viva la Mare de Déu!‘»

El Mestre de Capella, Francisco Javier Gonzálvez, defiende la necesidad de equilibrar la parte popular del Misteri con la cada vez mayor profesionalización que le rodea con el objetivo de no perder la esencia de la tradición del pueblo.

El Misteri va a tener tres años seguidos con doble representación. Desde el punto de vista del Mestre de Capella. ¿Cómo lo afrontas? ¿Varía mucho el trabajo durante el año?

Este número de representaciones nos da la oportunidad de probar a más gente. En este sentido, una de mis intenciones es que en el Apostolado pueda participar el máximo número de cantores posible, ya que todos desean participar al menos una vez en su vida en el Apostolado. Por ello, estamos trabajando para que toda la Capella se sepa el mayor número de partes, tanto de los apóstoles como de los judíos. Antiguamente, los judíos solo se sabían su parte y los apóstoles la suya. Ahora estamos trabajando para que todos conozcan absolutamente todo y que, además, sepan interpretar varias voces. Esto nos va a asegurar que siempre podamos cubrir las plazas ante cualquier imprevisto. Este año, además, al haber más representaciones, podremos hacer más rotaciones y dar paso a los más noveles.

¿Y es más difícil entrenar a los mayores o a los pequeños?

Es más difícil entrenar a los pequeños, pero lo absorben todo más rápido. El descontento surge cuando has trabajado todo el año y, al llegar el día de la representación, no cumples con las expectativas de salir en un determinado papel. Con los niños es más complicado porque hay 14 papeles y algunos no pueden salir en agosto, pero intentaremos que salgan en octubre o al año siguiente. Con los mayores jugamos en la Judíada, ya que no hay un número de judíos determinado y hemos llegado a meter a más de 30. Jugamos con los números.

En los años de doble representación, ¿qué gusta más al cantor, agosto u octubre?

La participación en una fecha u otra cambia mucho. Agosto es agosto y se nota en el cuerpo. Es verdad que el calor influye, pero forma parte del Misteri. Octubre es raro y diferente. Parece más un concierto y es menos festivo. En agosto, los niños están de vacaciones, el ambiente es más relajado y los jóvenes pueden ensayar incluso por las mañanas, mientras que en octubre tienen que venir después del colegio. Además, octubre es un mes complicado por los constipados y cambios de temperatura, lo cual afecta a las voces. Aunque el calor sea insoportable, preferimos agosto: es más auténtico para nosotros.

¿Cómo crees que está el nivel de la Capella y de la Escolanía en la actualidad?

Creo que estamos en un muy buen nivel, tanto en número de voces como en calidad. Ahora estamos recogiendo el fruto de lo que hemos sembrado hace 20 años con el Coro Juvenil. Los niños empiezan a entrenar la voz desde los 8 años y cuando entran en la Capella tienen una técnica vocal desarrollada. Los miembros de la Capella han entendido la importancia de la transición del Coro Juvenil a la Capella y luego a Antic Cantor. Aunque ha costado, esta mentalidad se está entendiendo

¿El esfuerzo del cantor ha ido a más en los últimos años?

Sí. Cada cantor se esfuerza al máximo. Algunos vienen los sábados por la mañana para seguir trabajando, buscando siempre mejorar. Las nuevas tecnologías también nos están ayudando mucho a mejorar. Esto es algo que, sin duda, están consiguiendo que la música del Misteri suene mejor cada año.

¿Cómo están funcionando las jornadas de formación que habéis organizado entre los cantores?

Estoy muy contento porque han funcionado muy bien. Hemos tenido jornadas de formación con un profesor de valenciano que ha analizado la fonética, sintaxis y semántica del Misteri, que ha encantado a los cantores. También hemos tenido charlas sobre la simbología del Misteri y talleres con un director de teatro musical, Sergi Cuenca, director del Rey León, que ha venido a hacer un taller con la Capella y con la Escolanía. Además, hemos repetido una jornada con un psicólogo para trabajar las emociones que envuelven al Misteri.

Tú llevas aquí toda la vida ¿Cómo ha evolucionado el Misteri?

Yo siempre les digo a los cantores que nosotros somos la capella del siglo XXI con las tecnologías del siglo XXI, pero trabajando una obra del siglo XV. Tenemos que armonizar la innovación con la tradición. Por un lado, estamos implementando metodologías de trabajo cooperativo donde los mayores enseñan a los más jóvenes. Esto refuerza la tradición y crea un vínculo importante entre ellos. Al mismo tiempo, el Misteri d’Elx se ha ido profesionalizando en los últimos años en todos su ámbitos, desde el el punto de vista de la organización hasta el político y social. Aquí tengo el temor de que esta profesionalización pueda llegar a romper o hacernos perder la esencia de la tradición del pueblo. Necesitamos equilibrar la parte popular con esta mayor profesionalización.

¿Vais a introducir alguna novedad este año?

Novedades como tal no podemos introducir en el Misteri. Sin embargo, estamos trabajando en recuperar ciertas tradiciones que, por unos u otros motivos, se habían perdido. Por ejemplo, hemos recuperado la costumbre de que San Juan se arrodille, y estamos intentando que todos lleven peluca como parte de la vestimenta tradicional de los apóstoles. Aunque no introducimos nada nuevo, estos cambios son una vuelta a la autenticidad.

¿Cuál sería para ti una buena reacción de los asistentes al Misteri d’Elx?

La mejor reacción sería que se enamorasen del Misteri. No se trata solo de verlo y escucharlo, sino de vivirlo y sentirlo como la fiesta del pueblo. Queremos que la gente se contagie del espíritu del Misteri y forme parte de él. El momento más mágico es cuando el pueblo canta y participa, acompañando a la Virgen por las calles. El pueblo forma parte del Misteri. Lo que me parece más mágico es cuando la gente grita ‘¡Viva la Mare de Déu! ‘. Esa es la mejor música del Misteri. Y eso es lo que queremos lograr: que el Misteri siga siendo una vivencia colectiva y no solo un espectáculo.