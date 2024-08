La tripleta del Misteri: una tradición de 1609

Pedro Montore, comisario jefe de la Policía Nacional en Elche; Mari Carmen Baeza, la fundadora de la primera escuela de ballet clásico de la ciudad; y el doctor en Derecho, Antonio Luis Martínez Pujalte son los miembros que forman la tripleta del Misteri d’Elx para las representaciones de este mes de agosto de 2024, continuando una tradición que se remonta a 1609.

Pedro Montore, portaestandarte. / INFORMACIÓN

Es comisario jefe de la Policía Nacional en Elche desde el año 2019, siendo un referente en la ciudad por su larga trayectoria dedicada a la seguridad y bienestar de la ciudadanía. Motivos que le han llevado a ser escogido como Portaestandarte del Misteri este 2024. En el acto de presentación, Montore destacó que «es un año especial porque cumplimos 200 años de historia en la Policía Nacional. Esto es un reconocimiento para todos los compañeros que han salvaguardado la seguridad de todos los ilicitanos en las representaciones».

Antonio Luis Martínez-Pujalte, cargo electo. / INFORMACIÓN

Martínez -Pujalte es doctor en Derecho y profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). «No soy ilicitano, pero vine un 11 de agosto y el Misteri fue la segunda cosa que hice al llegar a Elche. Me cautivó y me enamoró. Me siento muy unido a la Festa», recuerda Antonio Luis Martínez sobre su relación especial con la ciudad. Junto con las otras dos personalidades electas, ocupará los sillones preferentes al final del andador y junto al Cadafal.

Mari Carmen Baeza, cargo electo. / INFORMACIÓN

Murciana de nacimiento, vive en Elche desde hace más de 60 años y ha estado muy vinculada al Misteri, ya que ha sido miembro del Patronato Rector durante casi dos décadas. Su elección se produjo el pasado mes de julio después de que la paracaidista Gómez Hurtado informara al Patronato de que no podía acudir al drama asuncionista «por motivos sobrevenidos». Mari Carmen Baeza Fue profesora de música y puso en marcha la primera escuela de ballet clásico profesional de la ciudad además de ser la creadora del ballet joven Illidanç Classic.