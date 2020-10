El Partido Popular de Monóvar ha salido al paso de las críticas que desde el PSOE local realizaron a la Diputación por no haberle concedido una ayuda para renovar las redes de saneamiento y agua potable del barrio Borrasca.

Los populares han señalado que “el Gobierno alude a que la Diputación de Alicante gobernada por el PP, no nos concede subvenciones y deja a Monóvar de lado porque no gobierna en el consistorio su partido. Nada más irreal, no se la han concedido porque la cantidad solicitada por el Consistorio monovero es totalmente desorbitada para el presupuesto total de la subvención a la que se han acogido. De hecho destacan que la Diputación no deja de lado a Monóvar en ningún momento y cómo prueba de ello son los 125.000 euros que se han aprobado esta semana para actuaciones en servicios sociales e infraestructuras para nuestra población”.

“Una de dos, o bien el gobierno se equivocó al acogerse a esta subvención o, la pidieron sabiendo que no se la iban a dar, ya que la linea de las subvenciones convocadas por la Diputación está dotada con un total de un millón de euros para toda la provincia y el gobierno de Monóvar pide 330.000 euros para nuestra localidad. Totalmente incomprensible que le den a un solo municipio un tercio de toda la subvención”, han apuntado desde el PP de Monóvar.

El Partido Popular ha recordado al PSOE que “el máximo para la línea a la que había optado el Ayuntamiento de Monóvar es de 60.000 euros. Las que pasan de esa cantidad, les conceden un porcentaje. Por el número de habitantes, a Monóvar le aplicarían el 68% de los 60.000 euros. La cantidad que han requerido queda totalmente fuera de lugar”.

“Si tan prioritario era para este Gobierno, como dicen en prensa, el que esta actuación se llevara a cabo, porque no se aseguran antes de tramitarla, se informan bien y se ponen en contacto con quien les pueda asesorar si ellos no lo saben. La culpa para este Gobierno siempre es de los demás, en este caso la culpa de la Diputación. Dicen que no se la han dado porque no son de su partido y así pretenden ocultar su ineptitud a la hora de gestionar”, señalan los populares.

Las últimas ayudas de la Diputación a Monóvar

Por último el PP resalta “el nivel de colaboración de la Diputación de Alicante gobernada por el PP, destacando que sólo en esta semana, se han aprobado un montante de más de 125.000 euros que repercutirán directamente en los monoveros. Más de 80.000 euros para servicios sociales 418 euros para El Molinet, 4.433 euros para el Programa de Promoción Social y Mujeres de la Tercera Edad, 34.621,70 euros para el Servicio de Ayuda a Domicilio, 39.656,34 euros para Prestaciones Económicas Individualizadas, 1758,08 euros para el Programa de Asesoramiento Jurídico a la Mujer y para el carnaval joven, 1.569,17 euros”.

Los populares finalizan señalando que “así queda bien claro que la Diputación de Alicante está al lado de las necesidades de todos los pueblos, incluido Monóvar, cómo no puede ser de otra manera. Ya no nos engañan. Que asuman sus responsabilidades y dejen de buscar escusas y culpabilizar a los demás”.