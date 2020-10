El Ayuntamiento de Novelda vuelve a exigir a la Generalitat Valenciana la reversión de los terrenos donde se encuentra la estructura de hormigón del inacabado Instituto Tecnológico del Mármol. «Es un patrimonio del pueblo de Novelda que se cedió para un fin que ha resultado fallido», indicó ayer el concejal Iván Ñíguez después de planteárselo el jueves a la directora general de Patrimonio en su visita a la ciudad. En la reunión tanto Isabel Castelló como el alcalde, Fran Martínez, apostaron por la «colaboración interadministrativa para buscar soluciones» a un problema mucho más complejo, al tratarse de «un asunto judicializado».

Precisamente, esta semana la cúpula de Aidico ha sido absuelta por la Audiencia de València al no apreciar que cuatro de sus exgestores cometieran fraude al desviar, a otros fines de la entidad, parte de los más de siete millones de euros que recibieron del Gobierno y el Consell para construir el vanguardista edificio. Una sentencia que, sin embargo, no cambia en nada la postura del gobierno de Novelda. «Reclamamos los terrenos pero eso no es óbice para que volvamos a cederlos a la Conselleria que quiera utilizarlos para un proyecto que beneficie a la ciudad», puntualiza Níguez. La parcela, que abarca 15.000 metros en el polígono El Fondonet, fue cedida por el Ayuntamiento hace más de quince años para construir el Instituto del Mármol a través de Aidico. La obra comenzó pero se paralizó sin acabar en el año 2010 cuando Aidico agotó los fondos de la subvención de un proyecto al que, finalmente, solo destinó 1,6 millones de euros.