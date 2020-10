La moción de urgencia que el grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Monóvar presento en el último pleno municipal no fue tratado en la última sesión plenaria, al no conseguir los votos necesarios para ser tratada. La portavoz del grupo socialista, Amparo Maestre, le recordó a los populares “el acuerdo existente entre todos los grupos de no llevar mociones de urgencia al mismo pleno”.

La propuesta del PP trataba de permitir reabrir a los locales de ocio nocturno como cafeterías, ya que desde agosto estos establecimientos permanecían cerrados, por las medidas anti-Covid, y llevaban más de 70 días sin poder trabajar, cosa que no ocurría en otras poblaciones de la comarca como Elda, Novelda o Aspe.

La moción de los populares monoveros señalaba que “la crisis económica provocada por la pandemia ha golpeado de forma global a todos los sectores de nuestra localidad de forma inequívoca. Sin embargo, las restricciones aplicadas desde el mes de agosto a los locales de ocio nocturno de nuestra localidad han provocado que numerosos establecimientos, con sus dueños y trabajadores que dependen de su trabajo, hayan tenido que cerrar sus puertas viéndose abocados a una situación de mayor agravio económico”.

El Grupo Popular proponía que se “inicie los trámites municipales a la mayor brevedad posible para autorizar, de forma excepcional y temporal mediante una declaración responsable y el compromiso de respetar las normas establecidas para bares y cafeterías y que los establecimientos de ocio nocturno de Monóvar puedan retomar su actividad como cafeterías mientras se mantengan las restricciones impuestas por la pandemia del Covid-19”.