El Ayuntamiento de Elda ha decidido adoptar nuevas medidas restrictivas en Elda para frenar los contagios tras detectar un incremento sostenido de casos positivos de covid-19. Así se ha acordado tras la reunión mantenida esta mañana para analizar la situación epidemiológica por el alcalde Rubén Alfaro con la secretaria de Salud Pública, Isaura Navarro; la directora general de Salud Pública, Ofelia Giner, y el responsable del área en Elda, Francisco Albertos. El primer edil ha comparecido esta tarde en la Casa Consistorial para ofrecer más detalles sobre las acciones preventivas que se pondrán en marcha a partir de mañana en la ciudad. En estos momentos, según los datos de la Conselleria de Sanidad, Elda tiene una incidencia acumulada de 211 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone multiplicar por cuatro la media de contagios de la Comunidad Valenciana. Precisamente, lo contrario de lo que está ocurriendo actualmente en el municipio de Villena.

Entre las medidas previstas figura limitar los aforos a un máximo de 25 personas en los velatorios y las instalaciones municipales -se retrocede a la fase 2- así como cerrar los juegos infantiles y las áreas deportivas abiertas en los parques municipales. También se suspenden todas las actividades dirigidas a personas mayores, se limita la presencia de público en las instalaciones deportivas cerradas y se ejercerá un mayor control policial para evitar fiestas o reuniones privadas en cuartelillos y casas de campo, cuyo límite máximo de reunión no puede superar las diez personas. Sobre esta cuestión Rubén Alfaro ha destacado que el 80% de los contagios que se están dando en las últimas semanas tienen su origen en el ámbito social privado. Del mismo modo se recomienda a las personas mayores la mínima movilidad posible y a sus familiares que limiten sus visitas. En el ámbito deportivo, exclusivamente para los equipos de la categoría nacional, se establece un aforo máximo de 175 personas en instalaciones cerradas, manteniéndose las limitaciones actuales para las instalaciones abiertas. Para el resto de categorías se mantienen las actividades sin público.

"No es un confinamiento"

El alcalde ha pedido responsabilidad a la población "para no bajar la guardia frente al virus y proteger a las personas, sobre todo a los más vulnerables que son los mayores". Alfaro ha señalado que el nuevo protocolo sanitario "no es un confinamiento pero si no somos capaces de frenar la deriva de casos Sanidad tendrá que tomar medidas más drásticas que no deseamos". Medidas que podrían afectar al sector de la restauración y el ocio nocturno y tener consecuencias económicas en la ciudad.

"Nada de triunfalismos"

Asimismo el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha avanzado esta tarde, según recoge EFE, que existe preocupación en el Consell por la evolución de la pandemia en algunas zonas de la Comunidad Valenciana y que en los próximos días se tomarán medidas en distintas ciudades para "encapsular los brotes". Puig, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras reunirse con el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado, al ser preguntado si se van a ampliar las restricciones por el covid-19, que se está evaluando y en algunos lugares "probablemente se tomarán medidas en los próximos días". Ha defendido que esta decisión no tiene nada que ver "con la confrontación ni la estigmatización" sino que donde hay problemas se intenta encapsular los brotes. "Se hará en relación a lo que determinen los técnicos, expertos de Salud Pública, esa es la dinámica", ha asegurado, y ha añadido que, aunque la Comunidad está en una situación más favorable que otros lugares de España, "estamos en el horizonte del 100 que hemos de bajar" y, por tanto, "nada de triunfalismos".