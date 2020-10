El Ayuntamiento de Elda, a través de las Concejalías de Educación, Bienestar Social y Acceso a la Vivienda, ha puesto en marcha una campaña para concienciar a todas las familias que no están llevados a sus hijos e hijas al colegio e informarles de la obligatoriedad de la asistencia a las clases. El concejal de Educación, Fernando Gómez, acompañado de los ediles de Bienestar Social, Alba García, y de Vivienda, Javier Rivera, ha informado esta mañana de que “en este arranque del curso hemos contabilizado 264 casos de absentismo entre los más de 8.600 alumnos y alumnas matriculados en los diferentes centros educativos de nuestra ciudad”. Gómez ha destacado que “aunque en todos hay casos, el absentismo se concentra en dos centros de la ciudad -Miguel Servet y Virgen de la Salud- y las cifras se han incrementado por la pandemia, al menos esto es lo que nos indican los responsables de los centros, pero la comunidad educativa está haciendo un gran esfuerzo y los padres y madres deben apoyar a los centros. En algunos centros se ha hecho un trabajo muy duro durante el estado de alarma, como llevar el material y las tareas escolares a las casas, y es muy triste que ahora esas familias no lleven a sus pequeños y pequeñas a clase”. A modo de ejemplo cabe señalar que en el colegio Virgen de Salud hay diez alumnos que no han acudido al centro desde que comenzó el curso.

Carta informativa

El edil de Educación ha afirmado que “vamos a tomar medidas para revertir la situación, y la primera de ellas es enviar una carta informativa y de advertencia a todas las familias. La escolarización es obligatoria en nuestro país de los 6 a los 16 años y, salvo que la Administración Pública determine otra cosa, la enseñanza se realiza en los centros educativos de manera presencial. Esta obligatoriedad conlleva que las faltas a clase deban estar plenamente justificadas por los padres o tutores de los escolares”.

Fiscalía de Menores

Gómez ha recordado que “las familias que de manera prolongada en el tiempo no llevan a sus hijos e hijas a clase, deben ser conscientes de que esta decisión conlleva la apertura de un expediente de absentismo escolar que será comunicado a los Servicios Sociales y, en su caso, a la Fiscalía de Menores por si hubieran de tomar medidas al respecto”.

En los centros escolares de Elda se han establecido los planes de contingencia que recogen las medidas de prevención y protección establecidos por las autoridades sanitarias. Además, desde el gobierno local no se han escatimado esfuerzos para que las clases se desarrollen con las máximas garantías posibles, por lo que se consideran lugares seguros para el alumnado.

“Entre estas medidas se incluye el refuerzo de la limpieza y desinfección de los espacios comunes de los centros educativos, que cada día son limpiados tres veces”, ha recordado Fernando Gómez, que también ha añadido que “la educación es un derecho universal y es un derecho de los niños, no de los padres. Mientras la enseñanza sea obligatoria, debemos garantizar este derecho porque los centros educativos son espacios seguros, más que otros espacios en los que ahora mismo pueden estar socializando aquellos niños y niñas que no están en clase”.

Retirada de ayudas

Por su parte, Alba García ha asegurado que “desde los Servicios Sociales, y a través de esa carta de advertencia, también les recordamos a las familias que para percibir una ayuda es obligatorio llevar a los niños y niñas al centro, tanto si la están recibiendo ahora como si la solicitan en un futuro. No sabemos aún el número de familias que reciben ayudas y no están llevando a sus hijos e hijas al colegio, pero en la carta se les advierte a todos de una manera genérica”.

Javier Rivera, concejal de Vivienda, ha apuntado que “de la misma manera que las ayudas sociales tienen unos requisitos a la hora de concederse, entre ellas la escolarización de los niños y niñas, igualmente las bonificaciones y ayudas a vivienda también incluyen ese requisito imprescindible. Si no se cumple se pueden revertir o denegar esas ayudas. Esto no es una cuestión de los padres y madres, es un derecho de los niños y niñas, porque la educación les aporta que tengan un futuro mejor en una sociedad mejor”.