El Ayuntamiento de Petrer ultima todos los preparativos y se han intensificado las medidas de higiene y limpieza en el cementerio para garantizar las visitas por la celebración del Día de Todos los Santos. A partir del próximo lunes, 26 de octubre, y durante toda la semana, el horario del cementerio se amplia y se suspende la actividad de las empresas contratadas por los particulares para acometer obras de construcción de panteones, colocación de lápidas y ornamentaciones. No será necesario solicitar cita previa si bien habrá control en los accesos para la recogida de datos y control de aforo por el coronavirus.

El concejal del área, Fernando Díaz, ha pedido que “las estancias dentro del camposanto sean lo más breves posibles ante la limitación del aforo” y ha recomendado a las familias que “en la medida de lo posible, escalonen sus visitas durante la semana”.

Por motivos de seguridad, ya que se trata de un recinto cerrado y pequeño donde no se puede guardar la distancia de seguridad, se ha cancelado la misa de difuntos en la capilla del cementerio. Tampoco se dispondrá de útiles compartidos (cubos, escobas, cogedores…) y no se cederá ni facilitará los de uso del personal de mantenimiento a los visitantes. Si se solicita una de las escaleras de pequeño tamaño que hay a disposición pública, se desinfectará con hipoclorito sódico antes y después del préstamo, y tendrá que devolverla la persona que la solicitó, no pudiendo cederla a ningún otro usuario, ya que sus datos serán registrados. Solo permanecerán abiertos los servicios públicos de la ampliación del 2015, no pudiéndose utilizar las ubicados en otras zonas.

El horario desde el 26 de octubre al 1 de noviembre se ha ampliado, quedando de la siguiente forma: de 9.00 a 14.00 h y de 16.00 a 19.00 h. El único acceso de entrada será por la puerta de la calle Forn d’Algeps (frente al coworking), que es la que se abrió en la última ampliación del camposanto.

Fernando Díaz ha explicado que en las últimas semanas “se han llevado a cabo trabajos especiales de limpieza, mantenimiento y jardinería en todo el cementerio, extremándose las medidas de higiene y desinfección”. Además, el edil ha recordado que se ha ampliado el número de contenedores por todo el recinto “para facilitar a visitantes y familiares que puedan depositar los residuos generados con el arreglo de nichos y panteones”.

Además, para estos días, la línea 28 de autobús que une el Hospital de Elda con el barrio Salinetas de Petrer modifica su recorrido y realiza parada en la puerta del cementerio. Los días 30 y 31 de octubre el servicio de autobús se inicia a las 08.00 de la mañana hasta las 19.00 horas, con frecuencia cada 45 minutos. En el caso del día 1 de noviembre, día de la festividad, el horario es de 11:00 a 20:00 horas con frecuencia de paso cada hora.