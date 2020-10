Elda dejará de ser la ciudad de la provincia con el coeficiente del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) más alto de la provincia. A partir de esta semana se reducirá al 1% el tipo impositivo del IBI, algo que no ocurría desde hacía 25 años. Además, desde 2016 este porcentaje ha pasado del 1,182% al 0,998%, lo que supone una bajada del 18,5% en cinco ejercicios. La propuesta del equipo de gobierno de PSOE-IU se presentó en la Comisión Especial de Política Tributaria celebrada en la mañana de ayer y contó con el apoyo del PP, como principal grupo de la oposición, mientras Ciudadanos la rechazó.

A esta rebaja del IBI se suma la prórroga de la exención de la tasa de mesas y sillas de bares y cafeterías para todo el año 2021, así como la congelación del resto de tasas e impuestos municipales a los que ni siquiera se les aplicará el IPC. Con este nuevo paquete de medidas destinado a aliviar la presión fiscal de las familias, las arcas municipales dejarán de ingresar de forma directa o indirecta 500.000 euros. Un agujero económico que se suplirá revisando el presupuesto para eliminar gastos superfluos, «que no vayan destinados exclusivamente a ayudar a los ciudadanos en un momento especialmente complicado». Así lo indicó el alcalde, Rubén Alfaro, destacando el importante esfuerzo realizado por el Ayuntamiento «porque la recaudación va a descender y tendremos que reestructurar las cuentas sin comprometer los servicios públicos de calidad». El primer edil, que compareció acompañado por el concejal de Hacienda, José Antonio Amat, y por el director del Área de Gerencia del Ayuntamiento, Aniceto Pérez, también recordó que estas medidas se suman a las ayudas que ya se están tramitando desde el instituto municipal Idelsa, tanto con fondos propios del Ayuntamiento como de la Diputación, y seguimos en la senda de ayudar a los autónomos y las pymes para paliar los momentos de incertidumbre que vivimos en la actualidad». La propuesta anunciada pasará por la comisión de Hacienda antes de ser llevada hoy a un pleno extraordinario para su aprobación.

Respecto al nuevo presupuesto José Antonio Amat adelantó ayer que en su elaboración tendrá mucho que ver el decreto de utilización de los remanentes anunciado por el Gobierno central. «De ahí que nuestra intención sea la de centrarnos en las necesidades de los ciudadanos: más ayudas a las personas, que es para nosotros lo primero, y más ayudas a los autónomos y las pymes, además de mejorar los servicios -como el de limpieza viaria- porque el nivel de exigencia es ahora mucho mayor que hace ocho meses», puntualizó.

PP y Cs

El portavoz popular, Fran Muñoz, adelantó ayer que votará a favor de la propuesta tras admitir su «moderada satisfacción» con la iniciativa del gobierno local. No obstante, el concejal ha pedido que no se demore la aprobación del presupuesto municipal de 2021, que se mantenga el toque de queda en Elda durante la franja horaria de 12 a 6 horas para no agravar más la situación de los hosteleros y que el alcalde reivindique en Madrid, ante el presidente del Gobierno, que se autorice al Ayuntamiento a emplear los 13 millones de remanente de tesorería para llevar a cabo un «gran plan de empleo», que permita combatir el paro y mejorar la ciudad. Por su parte el portavoz de Ciudadanos, Francisco Sánchez, manifestó su disconformidad con la «supuesta bajada del IBI porque, teniendo en cuenta que las viviendas registradas en Elda son aproximadamente 27.900, estamos hablando de una bajada de 2.50 euros por vivienda». También lamentaba Sánchez que Elda seguirá siendo una de las diez poblaciones de España, de las 8.000 ciudades, que más paga de IBI. A su juicio «es el momento de bajar los impuestos porque la alternativa que se nos ofrece es que el IBI siga siendo de los más altos de España y el dinero se quede en cuentas del Ayuntamiento sin gastar», denunciaba el líder de Cs.