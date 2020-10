La Policía Local de Elda ha impuesto este fin de semana una quincena de multas a otras tantas personas que no cumplían el uso obligatorio de mascarilla. La mayor parte de las sanciones fueron impuestas durante la noche del viernes, cuando aún no había entrado en vigor el toque de queda. En concreto, se instruyeron doce actas por no llevar mascarilla, seis de ellas a un grupo de personas que se encontraban en la puerta de un local público. El resto de las sanciones se impusieron en diferentes puntos de la ciudad.

El sábado por la noche, ya con el toque de queda en vigor a partir de las 01.00 horas, se impusieron dos sanciones a dos personas que no hacían uso de la mascarilla y a otras dos por permanecer sin causa justificada en la vía pública más tarde de las 01.00 horas.

Enrique Quílez, concejal de Seguridad Ciudadana, ha asegurado que “la ciudadanía ha sido respetuosa con el toque de queda. Aunque el viernes, antes de las restricciones, sí se detectaron más incumplimientos, el sábado y el domingo por la noche la gente cumplió las limitaciones de movilidad”.

Hay que recordar, que desde la entrada en vigor del toque de queda está limitada la presencia en la vía pública sin causa justificada entre las 00.00 y las 06.00 horas, las reuniones familiares y sociales están limitadas a seis personas, los parques y jardines públicos estarán abiertos de 08.00 a 22.00 horas, los bares y restaurantes cerrarán a las 00.00 horas y la venta de alcohol está prohibida a partir de las 22.00 horas.