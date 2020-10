El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Petrer, Víctor Sales, ha lamentado que “pese a que no sabemos si se podrá hacer la Cabalgata de Reyes, nos gastamos 18.200 euros en hacer trajes nuevos". El edil ha criticado que "estando en la situación que estamos no es lo más apropiado y así se lo hicimos saber en junta de Gobierno".

El portavoz de Cs en Petrer ha afirmado que “una vez más se malgasta el dinero”. Según Sales, “desde Ciudadanos Petrer ya informamos al equipo de Gobierno de que no apoyábamos la renovación de los trajes de Reyes Magos”. El edil ha criticado además que “no nos pueden estar diciendo en septiembre que no saben si habrá Cabalga y por otro lado hacer este gasto ahora”.

El concejal de Cs en Petrer ha lamentado que “una vez más el afán de protagonismo, de salir en la foto, de querer tapar la realidad por parte del PSOE de Petrer se anteponga a las inversiones necesarias”.

Sales ha aclarado añadido que “nosotros no estamos en contra de realizar unos trajes nuevos, confeccionados en Petrer, pero este año no, más adelante, y repartiendo el trabajo entre todos los grande modistos o modistas que tenemos en Petrer”.

Sales se ha comprometido a "trabajar desde Cs Petrer y tender la mano al equipo de Gobierno socialista para combatir el covid-19, pero tiene que cambiar su actitud”.