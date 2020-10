El grupo municipal de EU en Petrer confirma la denuncia que el PP en Elda hizo pública ocho meses atrás, cuando su portavoz municipal, Fran Muñoz, advirtió de que el mal funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la Mancomunidad del Vinalopó estaba ocasionando fuertes sanciones económicas a los municipios de Elda, Petrer, Monóvar y Sax.

La incapacidad de la planta para tratar los vertidos industriales procedentes de los cuatro municipios mancomunados ha incrementado un 400% el canon anual que debe abonarse a la Confederación Hidrográfica del Júcar. La liquidación se calcula con base en el caudal de agua vertida al cauce del río Vinalopó, multiplicado por el precio establecido y un coeficiente de calidad. Si el agua supera los valores límite de determinadas sustancias recogidas en la autorización de la CHJ, el coeficiente pasa de 0,5 a 2,5. Es, precisamente, lo que está ocurriendo en los últimos años debido a que el actual diseño de la planta no está preparado para depurar fluidos industriales como el amonio, el níquel y el selenio.

La alcaldesa de Petrer y actual presidenta de la Mancomunidad, Irene Navarro, lamentó en febrero la «falta de rigor y las falsedades del PP en sus declaraciones» sobre un tema tan sensible como la depuradora, añadiendo que «el desconocimiento que demuestran sobre la materia da mucho que pensar sobre su gestión». Sin embargo el concejal de EU en Petrer, Rafael Masiá, ha manifestado esta semana que se está enterando por la prensa de las divergencias en el seno de la Mancomunidad entre algunos representantes de los municipios que la integran. «Pero ni la ciudadanía ni los concejales saben a qué se deben esas divergencias ya que no poseen información contrastada. Tampoco saben de primera mano, con información veraz y transmitida en tiempo y forma, sobre la situación de la planta de aguas residuales de la Mancomunidad que, año tras año, ha de pagar una cuantiosa multa por no estar adaptada a las nuevas normativas de depuración» de la Unión Europea. Un asunto que el edil de izquierdas llevará al pleno de mañana, en forma de moción, para reclamar al equipo de gobierno socialista de Petrer «más información, transparencia y participación», tanto en este asunto como en los concernientes al tratamiento de las basuras, la gestión del Consorcio Provincial de Bomberos, el albergue de animales, el centro ocupacional El Molinet, el Consorcio Intermunicipal del Pacto Territorial por el Empleo y la vivienda tutelada.

Desde la presidencia de la Mancomunidad se insiste en que «el pago del canon no es una multa sino una obligación por realizar vertidos de aguas depuradas al cauce público. Las liquidaciones se vienen realizando desde 2005 por unos 30.000 euros al año pero en 2008 pasaron a 130.000 euros; en 2010 a 180.000 euros; en 2012 a 200.000 euros y en 2018 se redujeron a 115.000 euros, estando actualmente el abono inmerso en procesos judiciales». Además, según afirmó Irene Navarro, desde 2017 y hasta la actualidad la cantidad abonada es de 349.647 euros y no de 600.000 euros como denunció el PP de Elda.

En cualquier caso, las obras para la reparación y modernización de la EDAR y su reactor biológico, que está en funcionamiento desde 1998, se convierten en un objetivo prioritario para atajar definitivamente el problema.