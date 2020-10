El concejal y portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Monóvar, Lorenzo Lorenzo Silvestre, ha presentado la dimisión como edil y su renuncia al acta de concejal. En el escrito presentado al mediodía de hoy Lorenzo expone como causa de su dimisión “motivos laborales y personales”.

Lorenzo Lorenzo ha señalado a INFORMACION que “lo llevaba meditando hace meses y así se lo comunique a la presidenta del partido, Ana Marhuenda, que me ha apoyado y comprendido en la decisión que he adoptado. También se lo he comunicado al Alcalde, Alejandro García”.

El ya exedil popular ha señalado que “necesito descansar, ya que llevo desde los 17 años en política y ya tocaba. Me voy con la tranquilidad de que el partido esta tranquilo y con muchas esperanzas de cara al futuro. Necesitaba un punto y aparte y el momento ha llegado, ya que si no era ahora hubiera sido dentro de unos meses”.

En el escrito de Lorenzo también se solicita que “se inicien los tramites legales oportunos a efectos de realizar el relevo”.

Por lo que respecta al sustituto de Lorenzo Lorenzo, en la lista del PP en las últimas elecciones municipales figura en el quinto lugar Miguel Salvador Poveda Justamante, que sería su sustituto como edil del grupo popular municipal.