El Ayuntamiento de Petrer ha gastado 18.200 euros en confeccionar trajes nuevos para los Reyes Magos sin saber si finalmente podrá celebrarse la Cabalgata. Algo que parece quedar descartado aunque todavía no se ha hecho público. «Estando en la situación en la que estamos no es lo más apropiado, y así se lo hemos hecho saber a los concejales del PSOE en la Junta Local de Gobierno porque, una vez más, consideramos que se está malgastando el dinero público». En estos términos lo ha denunciado el portavoz municipal de Cs, Víctor Sales, señalando además que «no nos pueden estar diciendo en septiembre que no saben si habrá Cabalgata y ahora hacer ese gasto tan elevado cuando la prioridad es atender las necesidades de las personas para combatir la crisis del coronavirus». No obstante, Sales ha querido aclarar que «en Ciudadanos no estamos en contra de realizar unos trajes nuevos, confeccionados en Petrer, pero este año no, más adelante sí, y repartiendo el trabajo entre todos los modistos y modistas que tenemos en Petrer».

En la vecina localidad de Elda la Cabalgata de Reyes Magos se ha suspendido. Únicamente se mantendrá el acto de la Bajada de las Antorchas desde el monte Bolón. La comisión encargada de recibir a sus Majestades de Oriente está estudiando la posibilidad de que visiten a los niños en los diferentes colegios para evitar aglomeraciones que puedan facilitar la transmisión del virus. Otra de las decisiones adoptadas es la suspensión de la Feria de La Purísima, cuyo origen se remonta al año 1466, tanto en las atracciones como en los puestos de venta. En este caso han sido los propios feriantes y vendedores ambulantes quienes han solicitado la suspensión. Quieren prevenir y evitar las pérdidas económicas ante la escasa afluencia de público.