La zona deportiva de La Sismat de Elda, las que más usuarios y visitantes recibe a lo largo del año, será objeto de nuevas obras para subsanar los defectos de construcción del bloque 2 de los vestuarios y para dotarla de una cantina. El mes pasado comenzaron las obras de remodelación del campo de fútbol número 3. La actuación, presupuestada en 573.379 euros, deberá concluir en diciembre e incluye instalación de césped artificial, banquillos, portería, marcador electrónico, gradas e iluminación Leed.

La moción que Ciudadanos presentó al pleno telemático de ayer, instando a adecuar las instalaciones de La Sismat, fue aprobada por unanimidad. Un acuerdo que no estuvo exento de los reproches del concejal de Deportes. El socialista Fernando Gómez pidió más rigor al grupo que lidera Francisco Gómez a la hora de presentar propuestas. «El gobierno socialista ha demostrado su firme apuesta por mejorar La Sismat y las actuales obras son prueba de ello. Los proyectos que Ciudadanos reclama están redactados y los llevaremos a cabo cuando podamos dotarlos económicamente. Pero no hagan peticiones sin valorar antes su repercusión económica», pidió Gómez a lo que Sánchez le respondió: «háganlo ustedes que son los que gobiernan». Sin embargo no prosperó en el pleno la petición de Cs de conceder ayudas a fondo perdido a las empresas de ocio nocturno. Sánchez proponía 6.000 euros para cada una de estas pymes como único pago por los meses en los que, por motivos de la emergencia sanitaria, no pudieron abrir. En este punto, tanto el concejal socialista Jesús Sellés como el portavoz porpular Fran Muñoz, se opusieron calificando la moción de «demagógica» y «brindis al sol» a lo que Sánchez les respondió calificándolos de «populistas». Finalmente todos los grupos, a excepción de Cs, votaron a favor de la enmienda sustitutiva del PSOE comprometiéndose a estudiar las condiciones para crear una línea de ayudas destinada al sector en 2021. Una decisión que Cs no le gustó nada.