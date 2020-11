La alcaldesa Laura Estevan ha pedido “tranquilidad y que se sigan las normas marcadas por las autoridades sanitarias” después de ser informada de que se han detectado varios casos de coronavirus en tres centros escolares de la población. Concretamente en la escuela infantil El Parque, el colegio público Alberto Sols y el instituto de secundaria Pascual Carrión.

El Centro de Salud Pública de Elda ha ordenado, de momento, el confinamiento domiciliario de los alumnos de un aula de la escuela infantil y otra aula de alumnos de 5 años del colegio de primaria Alberto Sols. Además, en el instituto de secundaria Pascual Carrión se han diagnosticado 14 positivos.

"Situación crítica"

Laura Estevan ha señalado que “las autoridades sanitarias están adoptando las medidas oportunas para aislar a los infectados y a sus contactos estrechos, pero es importante que el resto de la comunidad educativa siga asistiendo a clase con normalidad”.

Estevan ha reiterado su petición para “seguir las normas y evitar que siga creciendo la curva de contagios” y ha enfatizado el hecho de que “estamos en una situación crítica con nuestro hospital de referencia sometido a mucho estrés por los nuevos casos y, por tanto, con muchas variables que nos hacen estar preocupados por todo lo que está ocurriendo”.

62 contagios en 14 días

En Sax se han registrado desde marzo hasta la primera semana de noviembre un total de 123 positivos en coronavirus, 62 de ellos en las dos últimas semanas, con tres fallecidos.

A partir de las doce de la noche de este viernes los vecinos de Sax ya no podrán desplazarse a Elda o Petrer si no es por cuestiones laborales, educativas, para recibir asistencia médica o por causa de fuerza mayor. Tanto Elda como Petrer han sido confinadas perimetralmente por la Generalitat Valenciana y, por tanto, no se puede entrar ni salir de ellas sin causa justificada.