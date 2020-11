La familia del pequeño Aitor, el niño de Petrer fallecido con ocho años tras acudir cinco veces a urgencias médicas y ser devuelto a casa, ha emprendido acciones judiciales «clamando justicia por la muerte del menor». Del caso se va a encargar la letrada alicantina Raquel Sánchez Navarro, que ayer también asumió las funciones de portavoz de los afectados para trasmitir el agradecimiento de toda la familia ante las numerosas muestras de apoyo, empatía y cariño recibidas desde que el diario INFORMACIÓN adelantó la noticia el pasado miércoles.

El vídeo que recorre las redes sociales fue difundido por Marta Gonzálvez Alba, que en realidad es la abuela del niño aunque lo ha criado desde que era un bebé y ejercía como madre legal al ostentar su custodia. La abogada ha confirmado la veracidad de una grabación que, según ha destacado, fue realizada al día siguiente del entierro «en un momento de dolor y rabia debido a la tremenda indignación de la madre al no sentirse atendida por el sistema sanitario en ningún momento. Y es esa una de las causas principales, sino la única, que entiende que ha conducido al fatal desenlace. Concretamente la nula disposición de los diferentes médicos de urgencias implicados a atender al menor con un mínimo de decencia y humanidad al no haberle realizado las pruebas necesarias para detectar su patología, y causa de la muerte, que fue finalmente una peritonitis», añade Raquel Sánchez.

Anoche la madre de Aitor comentaba a este diario entre lágrimas y sollozos que no podía soportar el vacío que le había dejado su «tesoro». Unas horas antes había ido al cementerio para visitarlo. Algo que lleva haciendo desde que el pequeño falleció el pasado miércoles 28 de octubre. «Es una soledad muy grande la que siento y también una rabia enorme porque con una mínima atención sanitaria mi hijo estaría aquí conmigo», señala con la voz rota por la emoción. De hecho, un cirujano del aparato digestivo ya jubilado con el que tiene amistad le ha indicado que «con una simple analítica de sangre o una ecografía, que vale 20 euros, podría haberse detectado la peritonitis» que le causó la muerte tal y como refleja el informe preliminar de la autopsia. Cabe recordar que al pequeño solo le practicaron un análisis de orina al presentar un nivel elevado de glucosa y le suministraron suero para cortar los vómitos y un analgésico inyectado para calmar el agudo dolor de estómago que sufrió durante cuatro largos días, hasta que se desvaneció en el aseo de su casa y falleció abrazado a su madre mientras ella llamaba desesperada a Emergencias para pedir una ambulancia del SAMU.

La madre lamenta, además, que hasta la fecha ningún médico ni responsable sanitario se haya puesto en contacto con ella para pedirle perdón. «De todos modos -matiza- yo no quiero el perdón para mí. Quiero que miren al cielo y le pidan perdón a mi hijo porque tampoco me ha trasmitido nada el mensaje del Departamento de Salud de Elda». Se refiere al comunicado difundido el pasado miércoles «lamentando profundamente el fallecimiento y poniéndose a disposición de la familia para colaborar en el esclarecimiento de los hechos». Sobre esta cuestión Marta se ha limitado a señalar que «hay médicos buenos y médicos malos pero nuestras vidas están en sus manos y cada uno sabe lo que hace en su trabajo». Para ella ya no hay consuelo pero no quiere que nadie más pase su dolor y su pena.