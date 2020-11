¿Era evitable esta situación?

Es una pregunta para la que no tengo una respuesta absoluta sino más bien me plantea otros muchos interrogantes. Petrer es una ciudad que después del confinamiento mantuvo unos niveles bajos de contagios hasta que hace unas semanas comenzaron a incrementarse de manera alarmante. Lo estamos viendo también en otras ciudades y otras comunidades autónomas de nuestro país. Desde luego en nuestro caso no hay un detonante o una causa principal que haya provocado el incremento. Las autoridades sanitarias hablan de contagios en el ámbito social y privado que es lo que más nos está preocupando. Por tanto, unido a la situación de estrés que vive el hospital era difícil evitar que se siguieran adoptando medidas como el confinamiento perimetral de Elda y Petrer. Tenemos que evitar que se propague la enfermedad, ese es nuestro principal reto colectivo y el más importante al que nos enfrentamos todos. Cumplir las normas y extremar las precauciones es vital para conseguirlo.

¿Cuál es la solución?

Son muchas las incógnitas que ahora tenemos. Se han dado casos en los que unas personas se han contagiado y otras no después de estar en contacto con un positivo que no sabía que tenía el virus. Lo único cierto es que reduciendo los contactos que tenemos fuera de nuestro círculo más estrecho reducimos a la vez la posibilidad de contagio. Y en difundir esa cuestión hemos estado empeñados desde el Ayuntamiento de Petrer desde que terminó el confinamiento domiciliario, antes del verano.

¿Petrer y Elda están coordinadas?

Antes de mi comparecencia he estado hablando con Rubén Alfaro para coordinar todas las acciones, al igual que habrá máxima coordinación entre los agentes de la Policía Local de ambos municipios. Petrer y Elda forman un núcleo sobre el que pivota buena parte de la actividad comercial, industrial y administrativa de la comarca del Medio Vinalopó. Por eso este cierre perimetral nos permitirá proteger a nuestros vecinos y, a la vez, proteger también a los vecinos de otros municipios.

¿Cree realmente que se cumplirá el confinamiento perimetral o habrá picaresca para eludir los controles?

Hemos pedido la colaboración de otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de la Administración Autonómica para que el cierre perimetral sea una realidad.

¿Han hecho todo lo que podían?

Creo que no sería justo atribuir al Ayuntamiento el control de la pandemia. Hemos adoptado medidas que, en algunos casos, han sido más restrictivas de lo que Salud Pública había determinado. Y en el terreno de la concienciación creo que hemos sido también un Ayuntamiento ejemplar cuyas acciones han tenido una repercusión incluso a nivel nacional. Hay muchas variables a tener en cuenta a la hora del control de la pandemia, empezando por la responsabilidad individual y colectiva de todos y cada uno de los vecinos y las vecinas. También le digo que vamos a seguir adoptando acciones si la situación no mejora en las próximas semanas.

¿Cómo ayudarán al tejido industrial?

Las instituciones tenemos que ayudar y alentar a los empresarios a buscar nuevos nichos de mercado, a reinventarse, y en Petrer muchas fábricas de calzado y marroquinería han reorientado una parte de su actividad a la fabricación de mascarillas.