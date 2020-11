La Asociación de Vecinos La Solana del barrio San Francisco de Villena considera muy positiva la ubicación de los nuevos juzgados y pide que su opinión también se tenga en cuenta. El colectivo agradece a la Conselleria de Justicia la ubicación elegida para el nuevo Palacio de Justicia de Villena, así como al Ayuntamiento, al equipo de gobierno de PSOE-Verdes y a Podemos, que también ha defendido con un comunicado su ubicación.

La Asociación lamenta la controversia que ha despertado la noticia en la ciudadanía de Villena tras la negativa del Partido Popular, Ciudadanos, Colegios de Abogados y Procuradores de Alicante y trabajadores del actual juzgado.

El barrio San Francisco se comenzó a construir hace 60 años y durante todo ese tiempo, hasta hoy, han permanecido olvidados los terrenos de propiedad municipal donde se proyecta la construcción del nuevo edificio judicial.

"Villena ha crecido en 60 años, menos hacia el Barrio San Francisco. Todos los partidos políticos que han estado en los diferentes Ayuntamientos han tenido, en mayor o menor medida, responsabilidad del deterioro y todos hemos sido responsables de la situación en que se encuentra en la actualidad", indica la directiva de la barriada conocida popularmente como El Poblao.

El barrio San Francisco tiene más de 1.000 vecinas y vecinos de todas las edades y condiciones, y que se consideran ciudadanas y ciudadanos de Villena. "El estigma y la exclusión social en que se encuentra el barrio no tendrían que ser la excusa, sino todo lo contrario", dicen los vecinos.

"El sol sale para todos"

Por todo ello la Asociación de Vecinos La Solana del Barrio San Francisco defiende esta ubicación por creer que es buena, "no sólo para el barrio, que también los vecinos y vecinas tenemos que hacer trámites como el resto de la ciudadanía en los juzgados, si no para todos los ciudadanos de Villena, si se mira de otra manera y con otros ojos, la ubicación es cercana y accesible ¿Han pensado en la ciudadanía que tiene que ir caminando y no tiene coche?".

Los representantes del barrio quieren que sea la ubicación definitiva y reclaman a los partidos políticos que sigan trabajando en el proyecto del Diagnóstico Socio Urbano del barrio San Francisco para que, dentro de 5 o 6 años si se hacen realidad los nuevos juzgados en al barrio, el entorno sea mejor y la zona se considere que es parte de Villena y no se mire hacia otro lado porque el sol sale para todos”.