Dominique, el niño asesinado en Elda en el verano de 2017 cuando tenía ocho años, ha recibido un homenaje póstumo por parte de un grupo de amigos y compañeros del colegio público Padre Manjón en el que estudiaba. Acompañados por sus madres, los menores han querido «recordarlo y pedir justicia» antes de que el lunes se celebre el juicio contra la única acusada, que en el momento del atroz crimen era la compañera sentimental del padre de acogida de Dominique.

Con mascarillas y guardando las distancias para evitar contagios de coronavirus, el grupo se dio cita este viernes por la tarde en la plaza del Zapatero de Elda durante un corto espacio de tiempo. Los asistentes permanecieron en silencio y mostraron las mismas pancartas que se han colocado en numerosas ventanas, balcones y escaparates de la ciudad bajo el lema: «Justicia para Domi. No te olvidamos...Hasta el infinito y más allá».

La madre de acogida, Penélope Martínez, no pudo acudir al acto. Se encuentra muy nerviosa y con mucha ansiedad al pensar que, después de tres años de espera, la próxima semana tendrá que revivir el traumático suceso durante el juicio en el que se pide prisión permanente revisable para la acusada. Debido al confinamiento perimetral que se ha decretado en Elda para frenar la pandemia, Penélope no podrá estar arropada en Alicante por sus familiares, amigos y compañeros. Por eso quisieron realizar ayer un acto para apoyarla a ella y recordar a Domi. «Mi hijo era un niño excepcional, siempre tenía una sonrisa, siempre estaba dispuesto a dar cariño. Era feliz conmigo y una persona decidió quitarle la vida porque sí, afectando no sólo a mí y a mi familia sino a todas las persona que convivieron con él, que lo querían y lo siguen queriendo y que, ahora, sólo desean que se haga justicia», dijo la madre rota de dolor, rabia y pena.