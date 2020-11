El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, y su homólogo de Yecla (Murcia), Marcos Ortuño, han mantenido una reunión online para acercar posturas y establecer futuras alianzas en el desarrollo del puerto seco y la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) que se plantea crear en el término municipal de Villena. Ambos alcaldes coincidieron en la importancia supramunicipal que tendrá para ambos territorios la planificación económica, industrial y empresarial de un proyecto para el que también se postulan los municipios vecinos de Elda y Novelda.

Cerdán y Ortuño también hablaron de la necesidad de que los ayuntamientos tuvieran más facilidades para establecer sinergias de colaboración, a pesar de tratarse de municipios de diferentes Comunidades Autónomas.

Cerdán a lo largo de la reunión telemática ofreció información completa del proyecto del puerto seco y del futuro desarrollo de la zona logística al primer edil yeclano, y se comprometió a informarle periódicamente con el objetivo de crear un frente común en su impulso. “”Entendemos que es muy importante que este proyecto, sobre el que venimos trabajando desde hace más de una década en Villena, tiene un importante impacto positivo para todo el territorio, tanto para la provincia de Alicante, en especial para el corredor del Vinalopó hasta Elche, como para los municipios limítrofes de Murcia, Valencia y Albacete”, comentó el primer edil de Villena.

En este sentido, agradeció al alcalde de Yecla la “receptividad y su interés por el proyecto, y su compromiso de estudiarlo con el resto de la corporación municipal de su Ayuntamiento. Yecla, como ciudad industrial, se podría beneficiar directamente, posibilidad de desarrollo común que debemos aprovecharla entre todos”.

Trabas burocráticas

Por otra parte, ambos munícipes coincidieron en la necesidad de generar más lazos de cooperación entre municipios vecinos, aunque fueran de otras comunidades autónomas. Al respecto, Cerdán señaló que se debería establecer mecanismos que facilitaran una mayor colaboración y que incentivaran sinergias entre municipios limítrofes. “Porque -añadió- no siempre es fácil, hay muchas trabas burocráticas y normativas que no lo ponen fácil, aunque sería interesante en muchos aspectos, no sólo en infraestructuras, poder tener más relación y colaboración mutua”.