“Hasta ahora hemos sido leales a todas las medidas que se han adoptado para intentar frenar la pandemia del coronavirus, pero hasta aquí hemos llegado. El Partido Popular se planta y no va a tolerar más faltas de respeto y de rigor hacia los ciudadanos”. Así se ha pronunciado el portavoz del Grupo Municipal Popular en rueda de prensa tras conocer el anuncio de la Consellera de Sanidad Ana Barceló declarando la prórroga del confinamiento perimetral para Elda y Petrer durante 14 días mas.

Fran Muñoz se ha mostrado favorable a todas las medidas necesarias explicando que “no estamos en contra del cierre perimetral, pero por sí solo no sirve de nada, como ya se ha demostrado. Exigimos a la Conselleria medidas adicionales y complementarias para poder reducir las cifras”. Muñoz hizo alusión a la necesidad de hacer cribados masivos para poder controlar los contagios y evitar su propagación. En este sentido, denunció que la Conselleria de Sanidad adquirió el 12 de octubre un total de 500.000 test rápidos con un desembolso de 2,2 millones de euros, “test que después de mas de un mes siguen almacenados en la Feria de Valencia porque son incapaces de decidir cómo y dónde deben realizarse. Pido la cantidad que sea necesaria para empezar a cribar en Elda esta misma tarde, me ofrezco a ir personalmente a por ellos si hace falta”.

El popular calificó la medida de arbitraria ya que estaba previsto que las autoridades sanitarias mantuvieran una reunión el jueves para analizar los datos y tomar decisiones. “Sin embargo, Ana Barceló sin hablar con ninguno de los alcaldes y sin haber mantenido un encuentro con la autoridad sanitaria, lanzó su decisión de cerrar Elda y Petrer y no otras ciudades con cifras similares. Desconocemos en base a qué datos y con qué criterios”. El portavoz señaló “nos han abandonado, el sistema informático de cribado no funciona, el personal sanitario está desbordado y la comarca ha registrado 11 muertos esta semana. Necesitamos actuaciones extraordinarias y no solo el cierre perimetral”.

Francisco Muñoz ha pedido además el cese de la gerente del hospital por sus declaraciones afirmando la buena situación del hospital “sin tener en cuenta la situación de los sanitarios, saturados, desbordados, agotados y doblando turnos. En lugar de pedir refuerzos y resaltar su esfuerzo permanente, se limita a contar públicamente una realidad que no existe”.

Muñoz ha querido solidarizarse con todos los trabajadores del hospital criticando “el maltrato que están recibiendo por parte de la gerencia y recordó que actualmente hay 100 trabajadores infectados y se ha detectado un nuevo brote de Covid-19 en un área tan sensible como Oncología”.