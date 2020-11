El poeta monovero Carlos Maluenda Gramaje presenta, mañana viernes en el auditorio Antonio J. Ballester de la Casa de Cultura, su tercer poemario titulado “El Acantilado del Deseo”. La presentación correrá a cargo de Alejandro Font de Mora.

El acto contara con un recital poético a cargo de la actriz monovera Enma Caballero y el propio autor que recitaran poemas del libro que mañana se presenta.

Maluenda Gramaje señalo a INFORMACION que “tras la presentación del libro se ha preparado un recital lleno de pasión que estamos seguros que va a gustar y conmover al público”.

El libro “Acantilado del Deseo” ha sido editado por Olé Libros y en su prologo destaca que “la vida está llena de riesgos, de caídas, de golpes…Si dejamos que nos hagan retroceder, ¿de qué habrá servido recibirlos?. Ya que has llegado hasta aquí, da un paso más, alcanza lo que tanto has perseguido, aunque caigas por este acantilado. No temas pasar a la zona ingrávida; allí te encontraras con las almas de todos los que decidimos que nuestras vidas valgan la pena”.