El portavoz del Partido Popular en Elda, Fran Muñoz, ha exigido al alcalde, el socialista Rubén Alfaro, que aclare las razones por las que ha autorizado o permitido una concentración de más de cien personas en la tarde del miércoles en la plaza Castelar. Muñoz no ha querido entrar en los motivos de la protesta aludiendo al "respeto absoluto" que le merecen todas las reivindicaciones legítimas. “Pero ahora no es el momento, precisamente el día en que la consellera de Sanidad Ana Barceló se reunió con los alcaldes de Elda y Petrer para explicarles la delicada situación sanitaria que sufren ambas poblaciones por la que se ha prolongado el cierre perimetral durante catorce días más”, ha subrayado el portavoz popular.

Mientras por la mañana Ana Barceló apelaba a la responsabilidad individual recordando las limitaciones de aforo y movilidad, y Rubén Alfaro apostillaba que “es necesario el compromiso de todos los vecinos para recuperar una cierta normalidad”, por la tarde en la céntrica plaza Castelar más de un centenar de personas asistieron a una concentración.

“A todos los eldenses se nos está exigiendo un sobreesfuerzo con instalaciones deportivas cerradas, extraescolares canceladas, no podernos reunirnos mas de seis personas, nuestra hostelería y comercio sufren restricciones de aforo, el hospital está saturado, los sanitarios desbordados y necesitamos un salvoconducto para entrar o salir de la ciudad, por lo que los vecinos no entienden las razones por las que se ha autorizado una convocatoria multitudinaria. El pueblo de Elda se merece una explicación y exigimos que mientras se mantengan las restricciones en la ciudad, no se permitan concentraciones o manifestaciones por muy justas y legítimas que sean”, ha manifestado Fran Muñoz.