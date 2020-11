El concejal de Deportes de Elda, Fernando Gómez, y los representantes de los clubes deportivos que hacen uso de las instalaciones municipales mantuvieron anoche una reunión telemática para analizar la problemática que la pandemia ha generado desde marzo con el cierre de instalaciones y hasta el día de hoy, en el que todavía se están aplicando diferentes medidas para combatir la propagación del virus.

Durante la reunión, los clubes han informado de los casos positivos que hasta ahora se han producido en sus diferentes equipos y el protocolo que están desarrollando para proteger a sus deportistas. Gómez ha afirmado que “se han dado casos en varias entidades de nuestra ciudad, como en otros ámbitos de la sociedad. El riesgo cero no existe y menos en una actividad tan social como la que nos ocupa, donde no es obligatoria la mascarilla durante la práctica deportiva y en la mayoría de modalidades no se mantiene la distancia de seguridad al ser deporte de contacto”.

El edil ha destacado que “es de agradecer el esfuerzo e implicación que están teniendo nuestras entidades en una situación tan extraordinaria como esta”.

En el mes de mayo, una vez finalizado el estado de alarma, se procedió a la reapertura de las instalaciones de forma progresiva y con los protocolos dictados por las autoridades competentes, incluyendo un refuerzo en la desinfección a través de la concejalía de Servicios Públicos.

Sin embargo, la situación ha ido cambiando a lo largo de estos meses y tanto la Generalitat Valenciana como el propio Ayuntamiento han adaptando las medidas que afectan al deporte con la intención de combatir el aumento de contagios por covid-19.

Hasta el 29 de noviembre

El Ayuntamiento de Elda prorrogó hasta el próximo 29 de noviembre inclusive las medidas adicionales anunciadas el pasado 30 de octubre, que complementaban a las incluidas en la resolución de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública dadas a conocer un día antes, así como las medidas adicionales acordadas por la Generalitat en fechas posteriores.

En relación a las instalaciones y actividades deportivas municipales, se mantienen suspendidos todos los entrenamientos y competiciones de deportes para niños y niñas hasta la categoría alevín (inclusive), con la finalidad de proteger los grupos burbuja creados por la Conselleria de Educación.

En este sentido, la Concejalía de Deportes y los clubes han propuesto que los niños y niñas vuelvan a los entrenamientos en cuanto la situación lo permita, aunque se tenga que reanudar la actividad practicando deporte sin contacto y manteniendo las distancias de seguridad, “de esta forma los más pequeños tendrán actividad deportiva con el mínimo riesgo y los clubes podrán seguir sus evoluciones de cara al futuro. El objetivo es que los menores hagan ejercicio, independientemente de que puedan competir o no”, ha apuntado el edil del área.

Además, todos los entrenamientos y partidos oficiales se celebran sin público asistente y no se permite el uso de vestuarios ni duchas, salvo a los equipos visitantes de fuera de la provincia de Alicante.

Medida consensuada

Cabe recordar que la no asistencia de público fue consensuada por las entidades deportivas eldenses y demás miembros del Consejo Municipal de Deportes el pasado 19 de octubre y posteriormente el propio Diario Oficial dela Generalitat Valenciana también incluyó dicha medida en su resolución de 6 de Noviembre para toda la Comunidad a través de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

“Hemos acordado con los clubes que se reparta una nota informativa a los padres solicitando su colaboración para que no se produzcan aglomeraciones fuera de los terrenos de juego, porque el único objetivo debe de ser que los más pequeños hagan deporte asumiendo el menor riesgo posible”, indica Gómez.

No se pueden utilizar las zonas comunes de las instalaciones municipales como salas multiusos, gimnasios, salas de prensa, etc. Respecto a la suspensión de la actividad en escuelas deportivas municipales, el concejal de Deportes ha indicado que “la actual situación sanitaria no ha sido favorable para continuar con las clases ni se ha podido iniciar los campeonatos de ligas locales, porque nos encontramos ante un futuro incierto. En un principio se ofreció la opción de elegir entre la devolución o la compensación de las tasas no disfrutadas pero resulta inviable proceder a las compensaciones solicitadas por los usuarios y usuarias teniendo muy en cuenta las circunstancias sanitarias actuales que impiden determinar el comienzo de las actividades”.

Piscina cerrada

Cabe recordar que las instalaciones deportivas municipales cedidas a otros colectivos deben cumplir las mismas normas establecidas y la Piscina Cubierta Municipal Nacho Gil permanece cerrada al público.

Del mismo modo también se recoge que en los centros educativos no se permite ninguna actividad fuera del horario lectivo, siempre que no se garantice la continuidad de los grupos burbuja creados por la Conselleria de Educación. Además, se recuerda que, conforme a lo dispuesto en la Resolución del 24 de octubre de 2020 de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, se limitan las reuniones sociales y familiares, en el ámbito privado, a un máximo de 6 personas. Se recuerda también la obligación de respetar, en todo caso, las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del Covid-19, relativas al mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros, higiene de manos y uso obligatorio y adecuado de mascarilla. Se ruega también que estas reuniones se limiten a las mínimas imprescindibles.