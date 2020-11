Las mujeres de la Ejecutiva de la coalición Podem-Compromis de Monòver han denunciado una serie de hechos que demuestran “una falta de respeto a estas mujeres y una actitud machista, entre ellos al concejal (Podem) y a su cargo de confianza (Compromis)”.

Esta ejecutiva se formo tras el pacto electoral alcanzado para la presente legislatura con el consenso de las dos formaciones políticas, Podem y Compromis, y está formada por tres miembros de cada formación, teniendo en cuenta la paridad entre sus componentes.

Ana Sarrión (Podem y número 3 en la lista electoral) y Remei Martínez (Compromis y número 6 de la lista electoral) han denunciado que “los tres miembros de la Ejecutiva dejaron de asistir a las reuniones al poco tiempo por diferentes motivos; mientras que las 3 mujeres de la Ejecutiva se han venido reuniendo semanalmente hasta ahora para tratar de consensuar todo lo que se propone en el Ayuntamiento”.

Las denunciantes han señalado que “todo comienza cuando el concejal, Emilio Martínez, sin contar con nadie de la Coalición, vota a favor de la subida de sueldos de los miembros de la corporación municipal”. Además señalan que “reiteradamente los acuerdos adoptados en las reuniones de la Ejecutiva no se han transmitido a los espacios correspondiente o no se han cumplido. Como ejemplo, en la reunión de la ejecutiva del 19 de octubre de 2019 se llego al acuerdo de votar en contra de las propuestas que se habían de aprobar en el pleno, si la información o documentación no llegaba a tiempo para a ser estudiada y debatida con anterioridad”.

Martínez y Sarrión han manifestado que “el concejal, que se reunía con la ejecutiva junto al número dos de la coalición, ha abandonado las reuniones en numerosas ocasiones dando excusas o simplemente no asistían. Además no se han cumplido los puntos del pacto que se estableció con la otra parte del gobierno municipal (PSOE) y se han bloqueado muchas iniciativas surgidas desde la Coalición, como la creación de un área de Bienestar Animal, la retirada de nombres relacionados con el franquismo de edificios oficiales y calles, se ha impedido que apoyáramos iniciativas de otra formación política (EU). Además han mostrado servilismo hacia el otro socio del gobierno local y han olvidado a los otros socios a nivel autonómico y estatal”.

Por último las denunciantes han manifestado que “hemos ejercido la tolerancia hasta ahora pero tenemos la obligación de visibilizar esta situación por la gravedad de la actitud de los dos miembros del grupo político municipal”.