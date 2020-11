"La Geralitat Valenciana ha confirmado que no existe comité de expertos para asesorar a la Consellería de Sanidad en la toma de decisiones y la adopción de medidas". Así se refleja en un documento remitido al Grupo Popular en las Cortes Valencianas el pasado 13 de noviembre, en respuesta a una pregunta del Diputado autonómico popular José Juan Zaplaza.

Al desconocer en base a qué criterios se están adoptando las medidas restrictivas que han supuesto el cierre perimetral en Elda y Petrer desde hace un mes, el Grupo Municipal Popular ha solicitado estar presente en la próxima reunión con Sanidad para conocer de primera mano los datos por los que la Consellería ha adoptado medidas restrictivas únicamente en ambas poblaciones y además ha anunciado posibles cierres a comercio y hostelería e incluso confinamientos domiciliarios.

“Vamos para un mes de medidas y restricciones infructuosas que no están paliando la incidencia del Covid en el Área Sanitaria de Elda. Llevamos semanas exigiendo medidas complementarias como la realización de test masivos y el refuerzo de personal sanitario y de rastreo, y no hemos obtenido ninguna respuesta”. Ha explicado el portavoz del Partido Popular Fran Muñoz. El popular se ha preguntado "¿Quién está tomando las decisiones? ¿Qué expertos sanitarios están al frente del análisis y asesoramiento? ¿Por qué otras ciudades con incidencias parecidas no han sido cerradas perimetralmente?" “Son preguntas que se hace toda la ciudadanía. Nadie entiende las razones por las que Elda y Petrer están siendo especialmente afectadas por medidas e incidencia de enfermedad. Queremos conocer los datos que se ponen encima de la mesa y conocer de primera mano los argumentos y las razones ante un posible cierre de comercio y hostelería que supondría la puntilla a la economía local en plena campaña navideña”.