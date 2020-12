El Alcalde de Monóvar, Alejandro García, ha prorrogado la celebración de los plenos municipales sin público a través de un decreto. En el mismo se anuncia el acuerdo de que “las sesiones plenarias ordinarias sean a puerta cerrada en lugar de abiertas al público hasta nueva resolución”.

Las sesiones, a partir de la que se celebra mañana jueves día 3, se emitirán en streaming y se accederá a las mismas a través de las redes sociales del Ayuntamiento y en la página web municipal.

En el decreto García considera que “en la actualidad y hasta nueva resolución, existen razones de salud pública de suficiente peso, ya que existe riesgo público de contagio debido a los rebrotes existentes”, de ahí la celebración del pleno a puerta cerrada y sin público asistente.

“Ante esta situación, señala el acalde, procede que las sesiones plenarias no sean públicas, hasta que la situación de pandemia que padecemos no remita de manera importante, ya que no es posible garantizar la distancia social necesaria para que la salud y seguridad de las personas en estas circunstancias quede preservada”.

Por lo que respecta a la participación ciudadana en los plenos, el Decreto de la Alcaldía señala que “las personas que tengan alguna pregunta que realizar al equipo de gobierno loca, pueden realizarla por escrito en el registro municipal y se les contestara de igual forma”.