Desde hace 800 años no se producía una conjunción similar a la que se ha dado esta semana entre Júpiter, Saturno y sus Lunas. Algunos creen que es la estrella que guió a los Reyes Magos hasta Belén.

La estrella de Belén que guió a los Reyes Magos hasta el pesebre donde nació Jesús ha vuelto a surcar el cielo en la semana de la Navidad. Pero se trata en realidad de la conjunción de los planetas Júpiter y Saturno con sus Lunas. Hacía 800 años que no se producía este curioso fenómeno astral y habrá que esperar hasta más allá del año 2400 para que el caprichoso emparejamiento vuelva a repetirse. Así que el astrofotógrafo eldense Jordi L. Coy no ha querido dejar pasar la oportunidad de «cazar» con su cámara la estrella de la Navidad. Una tarea que no ha sido fácil. Para ello ha estado cinco días haciendo pruebas y ha contado con la colaboración de sus cuatro hermanos: Toni, Tin, Cari y Hermi. Ellos subiéndose al emblemático monte Bolón de Elda y él montando su equipo fotográfico en un punto de disparo situado a casi un kilómetro de distancia. No ha sido sencillo pero el resultado ha sido espectacular y en la imagen muestra a su hermano Toni en solitario, portando un atrezzo inspirado en la serie Vikingos, simulando ser un oráculo de la época.

El curioso fenómeno astral se produjo por última vez en la Edad Media y no se repetirá hasta el año 2400

La fotografía se realizó el pasado lunes 21 de diciembre, sobre las siete de la tarde. Jordi L. Coy planificó el instante para que los astros estuvieran alineados con su hermano en cuanto se oscureciera el cielo. Y para conseguir la mejor calidad posible optó por hacer una composición de dos tomas realizadas desde el mismo lugar. La primera fue antes de anochecer por completo y la segunda unos minutos después. De este modo también pudo obtener detalles de las «Lunas» de Júpiter y Saturno que unió en un postprocesado. «Que sean dos fotografías unidas no significa que sea irreal. Es una técnica de procesado para obtener una mejor calidad en el primer plano», explicaba ayer el autor tras relatar cómo fueron los momentos previos a la «caza» de la estrella de Belén. «Quería que la tarde-noche de la conjunción fuese productiva y tenía que tenerlo todo a punto ya que sólo se iba a ver durante unas horas. Pero desde el punto en el que estaba sabía que sólo iba a tener unos veinte minutos para cumplir el objetivo», explica con la satisfacción de haberlo conseguido.

Cuentan expertos como el profesor de astrofísica teórica y cosmología Grant Mathews, de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, que las alineaciones entre Júpiter y Saturno son extrañas pero no infrecuentes. Sin embargo en este diciembre de 2020 ha tenido lugar un acontecimiento excepcional. Tanto es así que ambos planetas parecen haberse fusionado hasta convertirse en un punto de luz extremadamente brillante que se presenta en el firmamento como un planeta doble. Una imagen que no se veía en la Tierra desde la Edad Media y que, tras iniciar un proceso de acercamiento desde el verano, ha alcanzado una separación inferior al diámetro de la Luna llena entre el 16 y el 25 de diciembre, siendo el 21 de diciembre el día de mayor acercamiento. Un momento único para captar la estrella de la Navidad que el astrofotógrafo de Elda no quería dejar pasar.