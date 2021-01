Esta tarde, a partir de las 15.30 horas, está previsto que se suministren las primeras vacunas contra el covid-19 en Petrer. En concreto, van a ser las 97 personas de COCEMFE Petrer -entre usuarios y trabajadores- las primeras en recibir la vacuna. La concejala de Sanidad, Juana Ochoa, ha celebrado la noticia, subrayando que “es un paso muy importante para nuestra ciudad en la lucha contra el virus, pero, dado que pasarán varios meses hasta que un porcentaje alto de la población esté vacunado, es vital seguir actuando con responsabilidad por el bien de todos”.

De este modo, de acuerdo al protocolo sanitario establecido, se vacuna primero a los usuarios y el personal de los centros residenciales de Petrer y Elda en los que hay personas de riesgo.

Las vacunas, que llegaron ayer al Departamento de Salud de Elda, está previsto que esta mañana se pongan en las residencias de mayores de Elda DomusVi y El Catí, y en la residencia “Colores” de Asprodis. Según ha explicado la concejala, Salud Pública no ha incluido todavía en la programación de la vacunación a la residencia de mayores La Molineta en base al protocolo que determina que no se puede llevar a cabo la vacunación en aquellos centros que recientemente han tenido algún caso activo de coronavirus. No obstante, el director de Salud Pública del Departamento de Elda ha explicado que se valorará en los próximos días la situación de este centro para llevar a cabo la vacunación.

El Departamento de Salud de Elda también ha previsto la vacunación de todos los sanitarios de los centros de salud de ambas poblaciones y del Hospital Universitario a partir de mañana, sábado 9 de enero.

Pasados 21 días, todas las personas vacunadas recibirán la segunda dosis de esta vacuna que, una semana después de esa segunda dosis, confiere la inmunidad frente al virus.