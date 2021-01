Las cifras de contagios de coronavirus en Villena siguen creciendo, Desde el pasado puente de diciembre y tras las celebraciones navideñas se han disparado las cifras hasta llegar a límites de incidencia nunca antes alcanzados. “Pedir a la gente que evite salir a la calle salvo para lo imprescindible, para comprar alimentos una vez por semana o salvo que sea estrictamente necesario”, ha enfatizado la edil, Alba Laserna. Los últimos datos arrojados de la Conselleria de Sanidad, a día 12 de enero de 2021, arrojaban unas cifras de 1.154 contagios por cada 100.000 habitantes. Unas cifras alarmantes por las cuales se ha confinado perimetralmente a municipios de nuestra provincia. “Esta semana es la peor desde que empezó la pandemia en Villena y no se prevé que sea mejor la semana próxima”, ha comentado la jefa de zona del Centro de Salud Villena 1.

El personal sanitario ha solicitado a la población que tenga síntomas que puedan derivar del covid-19 (malestar, fiebre, tos, pérdida de olfato y gusto…) que no acuda a los centros de salud y que contacte por teléfono a través de urgencias. El rastreo de contactos se ha vuelto imposible ante el alud de casos y desde los centros de salud se recuerda que ellos son responsables de los contactos dentro del núcleo familiar ya que los contactos sociales son competencia de Salud Pública. Se exige a la población que haya estado en contacto con algún positivo en Villena que se aísle en sus domicilios y que no saturen las líneas telefónicas siempre que no existan síntomas graves. Dado el gran volumen de incidencias, se prioriza la atención telefónica a las personas que están graves o tienen factores de riesgo. “Es importante no fingir síntomas ni mentir acerca de nuestro estado ya que existe gente verdaderamente crítica que está muriendo”.

Las personas que acuden a centros privados a realizarse pruebas de antígenos no tienen que preocuparse por la notificación al Departamento de Salud de Elda puesto que todos los casos se comunican desde estos centros médicos. De igual manera se insiste en que no saturen las líneas solicitando las bajas laborales, las cuales se están tramitando con carácter retroactivo, dadas las circunstancias. Desde la concejalía de Sanidad y los centros de salud se va a ser impasible con las personas que se salten el confinamiento domiciliarios tras haberse diagnosticado un positivo o el contacto con un positivo en el plazo de tiempo indicado. “Se notificará a Salud Pública y Policía”, han reseñado a la vez que han rogado a la población que mantenga el confinamiento domiciliario, salvo causa mayor, para ayudar a doblar una curva de contagios altamente preocupante en la ciudad.