La investigación judicial por la muerte del niño de Petrer que murió tras acudir cinco veces a Urgencias ha comenzado. La magistrada de Elda que asumió el caso ha remitido toda la documentación médica que obra en la causa al Instituto de Medicina Legal de Alicante para que sea un forense quien determine si hubo mala praxis por parte de los facultativos que atendieron al pequeño, según ha podido confirmar este diario en fuentes cercanas al caso. El juzgado ha descartado imputar al personal médico hasta que no se haya pronunciado el Instituto de Medicina Legal de Alicante. Por lo que el informe pericial va a ser determinante para el inicio de la investigación.

El desgarrador testimonio de la madre del pequeño (en realidad es su abuela pero lo ha criado desde que era un bebé tras asumir su patria potestad), Marta González Alva, en un vídeo que se compartió masivamente en las redes sociales causó una gran in dignación y acabó con la apertura de una investigación en la que está personada la familia como acusación particular. Hasta en cinco ocasiones desde el 24 de octubre acudieron a Urgencias al ver que las molestias del pequeño no remitían e iban cada vez a más. Una ambulancia del Samu acudió finalmente al domicilio el día 27, cuando los dolores para el pequeño Aarón eran ya insoportables y finalmente falleció en el Hospital de Elda a la mañana siguiente, donde los médicos ya no pudieron hacer nada por salvar la vida.

El juzgado de Instrucción número tres de Elda es el que se ha asumido el caso, por ser el que se encontraba de guardia el día en el que falleció el pequeño y reclamó tanto la autopsia, como todo el historial médico del paciente. La necropsia confirmó que el niño de ocho años de edad, había fallecido como consecuencia de una peritonitis. El juzgado abrió la investigación de oficio, mientras que en el Hospital se puso en marcha su propia investigación.

La acusación particular que ejerce en nombre de la familia la abogada Raquel Sánchez pide la imputación de los siete médicos que atendieron al pequeño cuando empezó a presentar los primeros síntomas, tanto la pediatra, como facultativos del centro de salud y del hospital. Por tanto, el contenido del informe que hagan ahora los médicos del Instituto de Medicina Legal van a ser determinantes para el arranque de la investigación.

Los informes tanto del Hospital de Elda, como de la autopsia y del Instituto de Toxicología ya se han incorporado a la causa. Con el examen de toda la documentación, el juzgado pretende que un médico imparcial haga un dictamen sobre si se siguió el cauce correcto y se cumplieron los protocolos sanitarios.

La acusación particular aportará su propia pericial a la causa

A la espera de conocer el dictamen de los peritos del Instituto de Medicinal Legal de Alicante, la acusación particular que ejerce la abogada Raquel Sánchez Navarro en nombre de la familia ha encargado su propio informe con la valoración sobre la atención recibida por el pequeño Aarón. En el vídeo en el que la madre del pequeño denunciaba lo ocurrido, explicaba los motivos de su denuncia. «No lo hago por darle pena a nadie. No lo hago por dinero. No quiero nada. Solo quiero que mi hijo no sea un número más. Que se haga justicia con mi hijo y que me digan que se equivocaron. Con eso ya me sobra aunque nunca me van a quitar el dolor ni la pena», afirmaba en la grabación. El objetivo de la investigación es tratar de aclarar si esta podría haberse evitado.