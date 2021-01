El Partido Popular de Villena ha pedido una reunión urgente con la gerente del Departamento de Salud de Elda para trasladarle todas las quejas sobre la "deficiente forma" en la que la Generalitat Valenciana está gestionando la pandemia del covid-19. Los populares también quieren obtener toda la información de la situación que atraviesa la ciudad. "De toda la información que estamos recibiendo la oposición por parte del alcalde, el 95% es a través de la prensa. Por eso exigimos conocer de primera mano la realidad sanitaria, porque solo con información real y actualizada se puede plantear la solución y colaborar en la medida de lo posible", ha indicado el portavoz popular municipal Miguel Ángel Salguero.

Según los datos publicados ayer por la Conselleria de Sanidad, Villena ha registrado 488 nuevos contagios de coronavirus en las dos últimas semanas situándose la incidencia acumulada en 1.437 casos por cada 100.000 habitantes. Cabe recordar, asimismo, que desde el inicio de la pandemia el número de fallecidos es de 21 y el de contagiados de 1.689.

También quieren saber los populares porqué durante toda esta semana la Generalitat está permitiendo que la pandemia se desborde en Villena sin tomar ningún tipo de medida, "y con un Ayuntamiento siempre a remolque de las circunstancias". Cabe señalar que con datos de menor incidencia acumulada de casos que los que actualmente registra Villena, el Gobierno valenciano ya había actuado en otros municipios. "Sin embargo, la pandemia crece a un ritmo descontrolado y sin que se actúe en consecuencia, ni por parte de quién tiene que tomar medidas ni de quién tiene que apretar para exigirlas", añade Salguero.

Pese a todo ello, desde el PP se quiere hacer un llamamiento a la ciudadanía para que cumpla con todas las recomendaciones que dan nuestros sanitarios, "que son los que verdaderamente saben de la realidad y la incidencia de la pandemia, que nos dicen que estamos viviendo las peores semanas desde marzo de 2020 y que no se prevé una mejoría a un corto plazo. Si no podemos esperar nada de nuestros Gobiernos, intentemos parar esta pandemia a nivel individual, en cada casa, en cada núcleo familiar. Somos conscientes que la mayoría cumple y se comporta de forma responsable, y que quienes no cumplen terminan afectando al resto, tanto a nivel sanitario como económico. Pero esto no puede servirnos como excusa para cambiar nuestra actitud responsable", se añade en el comunicado del PP de Villena.

Por último desde el partido de la oposición se ha querido agradecer la predisposición que, al contrario que otros miembros del equipo de gobierno de PSOE-Verdes, siempre ha mostrado la concejala Alba Laserna, "a la que reiteramos nuestro compromiso de intentar aportar nuestro trabajo para seguir colaborando y aportar en la medida de lo posible".