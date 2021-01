La petición del Ayuntamiento de Pinoso para llevar a cabo una desinfección en profundidad en el colegio Santa Catalina ha obtenido la respuesta del Ejército en cuestión de días. La Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra de Murcia, en concreto la Tercera Bandera Ortiz de Zarate de Paracaidista de Jabalí Nuevo, ha acometido la limpieza del centro en la tarde de este martes.

La sección de paracaidistas, junto al pelotón especializado en desinfección dirigido por el brigada Jiménez, se han repartido las instalaciones para limpiar en profundidad todos los rincones, tanto en el interior como en el exterior. El pelotón ha sido el encargado de montar la zona de desinfección contra el covid-19 y realizar la limpieza en las zonas más complicadas, donde se han localizado los casos positivos, mientras el resto de espacios han estado asignados a la sección paracaidista.

La limpieza se ha llevado a cabo con una disolución de agua, lejía y alcohol esparcida con diferentes pulverizadores, fregonas y bayetas y tras haber realizado el personal encargado a diario de la limpieza del centro. La Brigada desde que comenzara la pandemia ha trabajado en la denominada Operación Balmis, dirigida por el Ministerio de Defensa, cuyo objetivo es luchar contra el coronavirus a través de la ayuda de los militares. “Desde mis conocimientos y experiencia en la Operación Balmis, donde hemos estado con la sección desinfectando residencias y hospitales en Murcia y Alicante, después de pasar por aquí el colegio va a ser un lugar más seguro” ha asegurado el teniente Álvaro Vicente Ballester.

El alcalde de Pinoso, junto a las ediles de Educación y Sanidad, han querido agradecer en persona las labores de los militares junto al jefe de la Policía Local, Quintín Mohedano.

Protocolos de higiene y limpieza

El colegio Santa Catalina, según los datos ofrecidos por la edil de Educación, Silvia Verdú, contaba el pasado viernes con cuatro clases confinadas y casi una decena de profesores aislados. Por su parte el alcalde, Lázaro Azorín, también ha confirmado que se sigue trabajando para que Educación envíe cuanto antes a los profesores sustitos y que el alumnado siga con su formación dentro de los grupos burbuja.

El colegio sigue todos los protocolos establecidos desde que comenzara el Estado de Alarma y se aplica toda la normativa, incluso el Ayuntamiento intensificó la limpieza diaria durante toda la jornada, además de la realizada cada tarde. Sin embargo, el director del centro, Rafa Barroso, asegura que el centro en estos momentos es un reflejo de la sociedad y el aumento de casos también se ha evidenciado en las aulas. Sin embargo, ante la proliferación en las últimas semanas pidieron que se tomaran las medidas necesarias para poder garantizar la sanidad y seguridad de las personas que acuden al colegio.

“Desde el centro estamos en continuo contacto con el centro de salud de Pinoso como con el Centro de Salud Pública de Elda. Hemos informado en cada momento de los casos y asumido las directrices. Pero cuando vimos los nuevos positivos pedimos a los organismos e instituciones que estudiaran el caso para ver si era problema del centro. Los expertos nos han asegurado que los casos no tienen nada que ver unos con otros y no es una cuestión del propio colegio”, ha explicado Barroso puntualizando que “en la mayoría de las aulas no hay casos, aparecieron en sitios puntuales, pero la responsabilidad es saber que no se han contagiado a otras personas y de ahí que se cerrarán algunas clases, pero no el centro”. A este respecto el alcalde también ha querido precisar que “en este caso es la Inspección Educativa y Sanitaria la que ha enviado los datos y Salud Pública ha tomado la decisión. Se ha hecho un análisis de la situación y ahora se han marcado una serie de directrices y pensamos que en unas semanas deben bajar los datos”

Rafa Barroso ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a las familias al señalar que, tras esta limpieza, el colegio es más seguro "y debemos seguir aplicando la normativa, tanto en el centro como en las casas, para evitar la expansión del virus".