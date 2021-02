La Conselleria de Sanidad mantendrá confinados hasta el próximo 23 de febrero a 200 alumnos de Educación Infantil del colegio Carmelitas de Elda tras detectarse un brote de covid-19 de «elevada transmisión». Así se ha señalado desde la Conselleria de Sanidad, que sitúa el posible foco del virus en uno de los profesores, que estaba contagiado de coronavirus sin experimentar ningún síntoma e impartía clases en diferentes aulas del centro, por lo que se han visto afectados varios grupos burbuja. Desmiente por tanto Sanidad que el brote haya tenido su origen en una «cepa altamente contagiosa», tal y como se indicó en un primer momento desde el centro. En cualquier caso, tal y como se hace en todos los brotes con un elevado número de contagios, Salud Pública también secuenciará el virus para obtener más información.

El confinamiento afecta a todo el alumnado de 3, 4 y 5 años que haya asistido al colegio durante esta semana o la anterior. Cabe señalar que la decisión de cerrar todas las aulas de Educación Infantil ha sido una medida de prevención adoptada por las autoridades. De hecho, actualmente solo hay casos positivos en dos aulas, que ya estaban previamente confinadas y no asistían al centro desde la semana pasada. Así se indica en un comunicado difundido por el equipo directivo a todas las familias afectadas informando, además, de que no es necesario confinar a todos los alumnos que hayan dado positivo en covid-19 durante los tres últimos meses ni a los que no hayan asistido al colegio en las dos últimas semanas.

Los menores deberán permanecer sin salir de sus casas y extremando las medidas de precaución con los convivientes para detener la propagación del virus. Sanidad llamará durante los próximos días a los alumnos para realizarles la PCR.

Desde el equipo directivo de las Carmelitas de Elda se ha querido trasmitir un mensaje de tranquilidad y se ha invitado a los padres que tengan dudas a dirigirse al centro para aclararlas «y no participar de rumores y bulos que carecen de todo fundamento y únicamente sirven para aumentar el nerviosismo y desconcierto». Todo el alumnado y profesorado confinado se encuentran bien y a la espera de ser citado por Salud Pública para someterse a las pruebas PCR con el fin de descartar nuevos contagios. Además, las instalaciones van a ser desinfectadas en profundidad por una empresa especializada.