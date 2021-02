El brote de covid-19 que ha obligado a confinar a 200 alumnos y cerrar las nueve aulas de Infantil del colegio Carmelitas de Elda no parece haber tenido su origen en las nuevas cepas británica y sudafricana que comienzan a extenderse por todo el país. De hecho, Sanidad ha descartado la presencia en el centro educativo de una «cepa altamente contagiosa» y Salud Pública tampoco ha detectado, hasta el día de hoy, ningún caso de las nuevas variantes de coronavirus en los 14 municipios del Alto y Medio Vinalopó que forman parte del Departamento de Salud de Elda.

Los expertos sanitarios consultados por este diario consideran que si el brote ha tenido una incidencia mayor de lo normal es porque ha afectado a grupos burbuja. Se trata de alumnos de 3, 4 y 5 años que no llevan mascarilla y mantienen contactos estrechos en las aulas. Además, los primeros informes de Sanidad apuntan a que la «elevada transmisión» del virus se ha debido al contagio asintomático de un profesional del centro que impartía clases en diferentes aulas de Infantil, «por lo que el contagio ha afectado a varios grupos». En cualquier caso la Conselleria de Sanidad sigue adelante con los trabajos para secuenciar el virus con el fin de obtener más información.

El confinamiento afecta a todo el alumnado de 3, 4 y 5 años que haya asistido al colegio durante esta semana o la anterior. Cabe señalar que la decisión de cerrar todas las aulas de Educación Infantil ha sido una medida de carácter preventivo. Actualmente solo se han detectado casos positivos en dos aulas, que ya estaban previamente confinadas y no asistían al centro desde la semana pasada. Así se indica en un comunicado difundido por el equipo directivo a todas las familias afectadas informando, además, de que no es necesario confinar a todos los alumnos que hayan dado positivo en covid durante los tres últimos meses, ni a los que no hayan asistido al colegio en las dos últimas semanas.

Los menores permanecen en sus casas a la espera de que Sanidad les realice la PCR. Desde el equipo directivo de las Carmelitas se ha querido trasmitir un mensaje de tranquilidad y se ha invitado a los padres que tengan dudas a dirigirse al centro para aclararlas «y no participar de rumores y bulos que carecen de fundamento y solo sirven para aumentar el nerviosismo y desconcierto». Todo el alumnado y el profesorado confinado se encuentra asintomático o con síntomas leves y cabe recordar que la zona de Infantil se halla en un edificio separado, que la semana pasada ya fue sometido a una profunda desinfección. Una medida que también se ha adoptado con el resto de las instalaciones educativas de ESO y Bachillerato, donde la actividad docente no se ha visto interrumpida en ningún momento.