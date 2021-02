La decisión de la Conselleria de Educación de reanudar la aplicación de los planes de plurilingüismo en plena pandemia del coronavirus está generando un creciente malestar entre alumnos, padres y profesores de los municipios castellano hablantes del Alto y Medio Vinalopó. A principios de mes, tal y como este diario adelantó, la Plataforma de Asociaciones de Padres y Madres de la Vega Baja exigió a la Conselleria de Educación, al presidente Ximo Puig y al conseller Marzà la «paralización inmediata» del proceso de aprobación de los proyectos lingüísticos en los centros de Secundaria. Pues bien, esa misma petición está obteniendo un incipiente respaldo desde de las comarcas del Vinalopó. De hecho, el consejo escolar del instituto El Monastil de Elda ya ha votado en contra, al igual que anoche lo hizo el del instituto Pascual Carrión de Sax. Además, en este municipio el Ayuntamiento, que está dirigido por el PP, ha anunciado públicamente su rechazo a los planes del conseller Marzà, quien ha decidido imponer un mínimo del 25% de horas lectivas en valenciano a los alumnos de Secundaria y Bachillerato. «No estamos en contra del valenciano pero sí en contra de que lo impongan sin consensuarlo con la comunidad educativa», señaló anoche la alcaldesa popular Laura Estevan reivindicando el «derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos». Con un margen de apenas cinco días, las familias de Sax han entregado 568 solicitudes -un tercio de la totalidad- contra la imposición del valenciano.

Cabe recordar que la Conselleria aplazó la aplicación de estos planes en marzo pasado tras suspenderse la actividad lectiva presencial en la primera ola de la pandemia. Un argumento que ha vuelto a ser expuesto por familias y docentes ante las restricciones que se siguen manteniendo para evitar la propagación del virus. Una situación extraordinaria que obstaculiza el proceso participativo de los padres en la toma de decisiones respecto a la elaboración y aprobación de los planes del plurilingüismo de cada instituto.

A esta circunstancia se añade el bloqueo con el que se están encontrando los equipos directivos a la hora de introducir, en la aplicación facilitada por la Conselleria, el valenciano en las asignaturas optativas. El segundo idioma o la tecnología industrial, entre otras. Los centros se están viendo por tanto forzados a impartir valenciano en asignaturas como Matemáticas, Latín, Historia y Filosofía. Cabe recordar que los estudiantes de Bachillerato están obligados a cursar a partir del próximo curso, como mínimo, un 25% del horario lectivo en valenciano y un 15% en inglés.

La Conselleria ha establecido que el próximo domingo 28 de febrero, como máximo, todos los centros hayan presentado su correspondiente proyecto lingüístico. También esta decisión ha generado críticas por el corto plazo de tiempo que se ha dado y, además, en un clima de incertidumbre por la pandemia. Y no es lo único que ha despertado el malestar de las comunidades educativas de los municipios castellano hablantes. Los responsables de Educación dan por hecho que durante el curso pasado se aplicó el primero de los cuatro años fijados para la implantación definitiva del valenciano. No se ha tenido en cuenta, por tanto, que la situación completamente excepcional que se dio el curso pasado.

El grupo parlamentario del PP en las Cortes Valencianas también ha pedido el aplazamiento de la imposición lingüística en los centros por el covid. Lo ha solicitado en el pleno de las Cortes, a través de una proposición, para suspender la aplicación de la ley de la imposición lingüística en Secundaria prevista para el próximo curso y garantizar, así, el respeto a la opinión de los alumnos y las familias que no pueden reunirse por la pandemia. La portavoz de Educación del Grupo Popular, Beatriz Gascó, ha pedido «que se aplace al siguiente curso como ya se hizo el curso pasado por este motivo. Pero al final, harán lo que les dé la gana a PSPV y Compromís. Se saltan la pandemia para imponer los proyectos lingüísticos». En este sentido, la diputada popular ha anunciado que «cada vez que el Consell atente contra los derechos de las familias, el Partido Popular estará enfrente para detener el sectarismo y el rodillo del Botànic. Si no rectifican, nosotros acudiremos de nuevo a los tribunales para frenarles. Hay que defender el valenciano pero respetando la legalidad, nuestra diversidad y las zonas castellano hablantes. Hay que promover el valenciano no imponerlo. Y esto es lo que el Botánic no entiende», subraya Gascó.

El PP alude a las 24 sentencias contra el «pancatalanismo» del Botánic

Los populares pondrán sus servicios jurídicos a disposición de aquellas personas, o asociaciones de padres y madres, que quieran impugnar los proyectos lingüísticos que no se ajusten a la legalidad. Así lo recordó anoche el portavoz popular de Elda, Fran Muñoz, destacando que «el proyecto de imposición lingüística del valenciano acumula ya 24 sentencias en contra, por lo que todo lo que ha tratado de poner en marcha Marzá ha sido tumbado por los tribunales. Además, la actual Ley Celaá, que elimina el castellano como lengua vehicular, abre la puerta a las ambiciones pancatalanistas del conseller y del Botánic, por lo que debemos frenar este gran despropósito».