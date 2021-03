La Policía Local de Petrer ha sancionado dos veces en la misma noche, con una diferencia de tres horas, al arrendatario de una vivienda en la zona de La Foia por dos fiestas ilegales. Los agentes tuvieron que acudir el pasado viernes a las once de la noche, y posteriormente a las dos de la madrugada, a una vivienda con música alta y aparentemente varias personas en su interior. Ello les llevó a denunciar al arrendatario de la vivienda por desobediencia a la autoridad tras comprobar que no había cesado la actividad después de la primera denuncia.

Dos accidentes de tráfico

Por otro lado, también se han registrado durante el fin de semana dos aparatosos accidentes. El viernes por la noche un vehículo se empotró contra la valla del colegio Rambla dels Molins. El conductor dio negativo en la prueba de alcohol. Las primeras investigaciones apuntan que la velocidad a la que conducía cuando se produjo el accidente excedía del máximo permitido en el núcleo urbano, alcanzando los 77 km/hora.

Triplica el test de alcoholemia

El sábado de madrugada un vehículo invadió la mediana de la avenida Felipe V, a la altura de la calle Pintor Sorolla, ocasionando importantes daños al mobiliario urbano. El conductor se marchó del lugar aunque fue localizado por los agentes en una calle cercana, siguiendo las indicaciones de los vecinos que fueron testigos de lo ocurrido. Presentaba evidentes síntomas de hallarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas motivo por el cual se procedió a su detención por un supuesto delito contra la seguridad vial. Fue trasladado a la Comisaría de la Policía Nacional y dio positivo en el test de alcoholemia, triplicando la tasa permitida de 0,25 miligramos por litro en aire espirado. Además, fue denunciado por infracción a la ordenanza municipal y por incumplimiento de las medidas de confinamiento perimetral, quedando no obstante en libertad. El vehículo fue inmovilizado y trasladado a las dependencias policiales.

Balance del cierre perimetral

La Policía Local de Petrer también ha hecho balance de las actuaciones llevadas a cabo durante el último mes en el que la población ha estado en situación de cierre perimetral los fines de semana. Durante este tiempo se han puesto 19 sanciones por saltarse el cierre, 42 por ir en grupos de más de dos personas no convivientes, 7 sanciones por saltarse el toque de queda, 15 actas por no llevar la mascarilla, cinco por reuniones o fiestas no permitidas y una sanción por venta no permitida en un establecimiento.