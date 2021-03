La Policía Local de Elda ha levantado 24 actas de denuncia por diferentes infracciones relacionadas con la pandemia durante el pasado fin de semana, último de confinamiento perimetral. La mayor parte de las sanciones están relacionadas con el incumplimiento del obligatorio mantenimiento de la distancia social.

Además, los agentes de la Policía Local eldense, dentro del dispositivo de seguridad establecido para velar por el cumplimiento del confinamiento perimetral del fin de semana, establecieron de nuevo controles en puntos fijos, así como controles aleatorios en diferentes puntos de la ciudad.

La Policía Local levantó durante el fin de semana 11 actas de sanción por no mantener la distancia social y además se impusieron cinco sanciones por incumplir el confimamiento domiciliario.

De las 24 sanciones, 13 se impusieron el viernes, 9 el sábado y 2 el domingo.

En este fin de semana, durante los controles para vigilar el confinamiento perimetral, en vigor de las 15.00 horas del viernes 26 a las 06.00 horas del lunes 1 de marzo, se impusieron ocho sanciones.

Hay que recordar que las restricciones y medidas de seguridad recogidas en las diferentes resoluciones de la Generalitat Valenciana, que incluyen el confinamiento perimetral durante los fines de semana y el confinamiento domiciliario durante todos los días a partir de las 22.00 horas, han estado en vigor del 29 de enero hasta el 28 de febrero.

Durante todo este periodo de tiempo, la Policía Local de Elda ha impuesto un total de 184 sanciones, entre las que se incluyen las 37 actas levantadas durante el desalojo de una fiesta ilegal organizada en un piso del centro de la ciudad por un grupo de jóvenes, algunos de ellos procedentes de Málaga.

Del total de sanciones, 58 fueron por no mantener el distanciamiento social, 44 por incumplir el confinamiento perimetral, 20 por celebración de fiestas, 18 por incumplir el confinamiento domiciliario, 13 por no llevar mascarilla, 13 por celebrar reuniones no permitidas (más de dos personas) y 11 por celebración de botellones, entre otras infracciones.

Enrique Quílez, concejal de Seguridad Ciudadana, ha asegurado que “en líneas generales, el cumplimiento de las medidas y restricciones ha sido generalizado y, salvo hechos puntuales como la fiesta ilegal celebrada en un piso, los ciudadanos y ciudadanas de Elda han sido muy responsables”.

El edil ha afirmado que “los agentes de la Policía Local de Elda han realizado un gran trabajo durante todos estos días porque, además de vigilar el cumplimiento del confinamiento perimetral y domiciliario, han seguido desempeñando con una gran eficacia el resto de funciones relacionadas con la seguridad ciudadana y el tráfico”.