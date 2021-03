Los ecologistas ultiman alegaciones a los 11 proyectos de plantas solares del Vinalopó

Los miembros de Ecologistas en Acción están estudiando todos los proyectos, a medida que sus promotores solicitan la declaración de impacto ambiental, para presentar alegaciones antes de que finalice el plazo a mediados de este mes. Otra de las plantas fotovoltaicas que ha salido a información pública en las últimas semanas es la que se pretende implantar en el paraje del Puerto de Villena con una potencia de 140MW. Sobre este proyecto Santi Hernández Puig, licenciado en Ciencias Ambientales y máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental, considera que el estudio de integración paisajística no cumple unos mínimos aceptables de participación pública ya que, a su juicio, en la metodología planteada parece existir una voluntad clara de que el proyecto no transcendiera. «Al margen de ello no se entiende que zonas de alto de valor natural y paisajístico, como el caso del entorno del LIC y la ZEPA sierra de Salinas, en los que de hecho en este momento se está apostando por aumentar su nivel de protección, o en una unidad de Paisaje de Relevancia Regional como en el caso del Valle de los Alhorines, se categorice tan a la ligera que su valor paisajístico es bajo o medio». Aspectos relevantes que también se incluirán en el paquete de alegaciones.