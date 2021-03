El Comité Ejecutivo del Partido Popular de Elda se ha reunido de forma telemática para decidir la posición de voto de los Presupuestos Municipales de Elda para el año 2021. Después de hora y media de análisis, los populares concluyeron que la mejor opción para este año es la de apoyar las cuentas elaboradas por el equipo de gobierno de PSOE-EU, que este año incluye numerosas propuestas formuladas por los populares.

El portavoz popular Fran Muñoz ha afirmado "sentirse muy satisfecho por la decisión del comité que ha tenido altura de miras y ha adoptado la mejor decisión para los eldenses. Estos presupuestos son muy parecidos a los que hubiese hecho el Partido Popular en caso de estar gobernando, y prueba de ello es que contempla la práctica totalidad de las propuestas que se plantearon al equipo de gobierno".

Para Muñoz "está claro que nos encontramos en una situación excepcional y los eldenses están pidiendo a todos sus representantes políticos que remen en la misma dirección para sacar adelante a la ciudad".

"Rebelión de los alcaldes"

Los populares han querido recordad que gracias a la llamada "rebelión de los alcaldes" que encabezó el Partido Popular, los remanentes de tesorería de los ayuntamientos van a revertir en los municipios y no se los quedará el Gobierno Central. "Me alegra que el dinero se vaya a invertir en proyectos para mejorar la ciudad y no se le entreguen a Pedro Sánchez como pretendía nuestro alcalde" ha indicado Fran Muñoz.

Desde el Partido Popular han indicado que el documento de Presupuestos contiene muchos de los elementos que Elda necesita, pero han recordado que algunos de esos proyectos, como la adquisición del Auditorio ADOC o la reforma del Jardín de la Música se han proyectado en diversas ocasiones y se han quedado sin ejecutar.

Finalmente Fran Muñoz ha incidido en que "desde el primer día que el Presupuesto de Elda esté en vigor estaremos muy encima del gobierno de Rubén Alfaro para que no se quede ningún proyecto sin ejecutar y ninguna ayuda sin dar. Sobre el papel es un documento interesante pero debe ser llevado a la práctica", subraya.