Elda aprueba el presupuesto más expansivo y social de su historia

El presupuesto del año del coronavirus en Elda se aprobará a primera hora de la tarde de este miércoles sin votos en contra. La propuesta económica que el equipo de gobierno de PSOE-EU lleva al pleno cuenta con el apoyo de los cinco concejales del PP y del No Adscrito José Francisco Mateos. Únicamente el grupo municipal de Ciudadanos ha decidido no emitir un voto favorable. Sus cinco ediles se abstendrán. Por un lado creen que el presupuesto es mejorable pero por otro no quieren romper el consenso político en un momento especialmente complicado por la crisis económica, social y sanitaria que ha generado la pandemia. Así las cosas el socialista Rubén Alfaro ni siquiera tendrá que hacer valer su mayoría absoluta para sacar adelante los Presupuestos Municipales de 2021, los de mayor cuantía económica de la historia de la ciudad con 41,2 millones de euros y también los más sociales con un incremento, respecto al ejercicio 2020, del 93,54% en las partidas destinadas a las actuaciones en el ámbito de la protección social.