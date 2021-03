El alcalde de Aspe, Antonio Puerto, y el concejal de Hacienda, José Vicente Pérez, han presentado públicamente el borrador del presupuesto municipal para 2021, que asciende a 18.535.072 euros. La propuesta del equipo de gobierno de Izquierda Unida va a ser negociada, a partir de este viernes, con los grupos de la oposición: Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, y reflejan un aumento de cerca del 40% en el gasto social, ayudas a la reactivación económica y el gasto sanitario así como una bajada considerable de impuestos de más de 700.000 euros.

"El presupuesto está centrado en ayudar a las personas y colectivos que más lo necesitan, reduciendo los impuestos y los gastos y partidas innecesarias en estos momentos. Tiene cinco pilares básicos: el aumento del gasto social, la ayuda a la reactivación económica, el incremento del gasto sanitario para proteger a la población, la bajada de impuestos y la recuperación social”, ha explicado el primer edil.

Puerto destaca, además, que “se ha aumentado un 30% el gasto social. En ayudas a domicilio y a personas dependientes se van a destinar más de 700.000 euros, pasando de los 495.000 del año pasado a los 724.000 en 2021. Además se ha subido las ayudas a menores de 80.000 a 123.000 euros y los convenios de colaboración con la Asociación de Discapacitados, Residencias de Ancianos y plataformas solidarias como Aspe contra Hambre, junto con el convenio que se va a firmar por primera vez con los dos colectivos de Cáritas de la población también han aumentado”. “A estas ayudas sociales- prosigue el alcalde- se incluye un incremento de casi el 50% para reactivar la economía y empleo, pasando de 300.000 a 500.000 euros. Si olvidar el aumento del 80% en el gasto sanitario, al que vamos a destinar más de 60.000 euros para medidas de protección contra el covid-19”.

370.000€ menos de IBI

Antonio Puerto resalta que todo este incremento en gasto social, reactivación económica y gasto sanitario viene acompañado de una importante reducción de impuestos de más de 700.000 euros. “Los vecinos de Aspe van a pagar 370.000 euros menos de IBI, 224.000 menos de impuestos de vehículos, 55.000 menos de IBI rústico, además de la eliminación de impuestos de terrazas para ayudar a la hostelería que van a significar 27.000 euros menos o 9.000 euros de licencias de obras o 8.500 de ocupación de vía pública por obras, que también hemos eliminado para ayudar a autónomos y empresas”, señala el alcalde. Por su parte, el concejal de Hacienda, José Vicente Pérez, comenta que “ha costado mucho” poder cuadrar los números “con el aumento de ayudas y la bajada de ingresos que va a sufrir el Ayuntamiento. Ha habido muchos problemas para poder elaborar el presupuesto porque hemos querido que se ajuste al máximo a la realidad. Del borrador inicial que presentaron cada una de las concejalías se han tenido que bajar dos millones para poder cumplir el principio de caja por la reducción de ingresos. Al final, después de mucho esfuerzo hemos ido cuadrando todo y lo hemos conseguido con la aportación de 400.000 euros del remanente de tesorería que hemos ido acumulando en los últimos años”.

500.000€ más para gastos

José Vicente Pérez señala que “también hay subvenciones de otras administraciones, que casi con toda seguridad van a venir, pero que aún no están aprobadas y, por eso no podíamos meterlas en el presupuesto, que nos permitirán aumentar en unos 500.000 euros más los gastos”. Por último, el alcalde, Antonio Puerto, agradece el esfuerzo que han tenido que hacer todos los concejales y los técnicos municipales para poder tener un presupuesto. “Podríamos haber optado, como han hecho otros ayuntamientos al ver reducidos los ingresos, por prorrogar el presupuesto del año anterior, que no se ha adapta a la realidad actual de pandemia y que hubiera obligado a realizar multitud de modificaciones. Pero queremos contar con un presupuesto real y ajustado a los tiempos en que vivimos. Estamos abiertos a cualquier modificación que puedan plantear los grupos de la oposición, siempre y cuando sean factibles y permitan seguir cuadrando los números. Pero ha costado mucho y espero que, en estos momentos difíciles, todos arrimemos el hombro y los podamos sacar sin ningún voto en contra como el año pasado y poder disponer del presupuesto lo antes posible, porque eso irá en beneficio de todos los vecinos y vecinas”.